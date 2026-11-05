Fırtına mevsimi

Trabzonspor, Freiburg'u mağlup ederek Avrupa'da galibiyet serisini 3 maça çıkarmayı hedefliyor. UEFA Konferans Ligi'ne KuPS deplasmanında aldığı 4-2'lik galibiyetle başlayan Trabzonspor, ikinci haftada ise sahasında Hearts'ı 2-0 mağlup etti. İlk iki karşılaşmada altı gol atan ve kalesinde sadece iki gol gören Karadeniz devi, topladığı altı puanla averajla dördüncü sırada yer alıyor. Fırtına, Freiburg'u da yenerek iddiasını göstermek istiyor. Trabzonspor, Freiburg'u mağlup ederse Kasım 2013'ten bu yana ilk kez Avrupa kupalarında üst üste üç maç kazanmış olacak.

ART ARDA ÜÇ ZAFER ELDE EDECEK

Bordo-mavili temsilcimiz, Avrupa kupalarında üst üste üç galibiyet elde etme başarısını son olarak 2013-14 sezonunda Avrupa Ligi grup aşamasında gösterdi. Trabzonspor, 24 Ekim 2013 tarihinde sahasında karşılaştığı Legia Varşova'yı 2-0 mağlup etti. 7 Kasım'da Polonya'da oynanan rövanş niteliğindeki grup karşılaşmasından da aynı skorla galip ayrıldı. Karadeniz devi, 28 Kasım 2013 tarihinde Apollon Limassol'u 4-2 yenerek Avrupa arenasındaki galibiyet serisini üç maça taşıdı. Bugün Alman temsilcisini mağlup ederse bu seriyi tekrarlamış olacak.

AVRUPA'DA 160. SINAV

Fırtına, Avrupa kupalarındaki 160. maçına çıkacak. Bordomavili takım, Avrupa'da daha önce oynadığı 159 müsabakanın 58'inden galibiyetle ayrıldı. 62 karşılaşmada mağlup olan Karadeniz devi, 39 kez de rakipleriyle berabere kaldı.

KONFERANS'TA 11. KARŞILAŞMA

Trabzonspor, Konferans Ligi adıyla düzenlenen Avrupa'nın 3 numaralı kupasında 11. kez sahne alacak. Bordo-mavililer, bugüne kadar çıktığı 10 maçın 3'ünü kazanırken, 4'ünde berabere kaldı, 3'ünü ise kaybetti. 13 gol attı ve 14 gol yedi.

BU SEZON BEŞİNCİ MAÇ

Bordo-mavili takım, bu sezon Avrupa'da beşinci karşılaşmasını oynayacak. Avrupa Ligi playoff turunda Ferencvaros'a sahasında 1-0, deplasmanda 4-0 mağlup olan Karadeniz devi, Konferans Ligi ilk hafta maçında Kuopio ve Hearts'ı devirdi.

GÖZLER ONUACHU'DA

Hücum hattındaki eksikler nedeniyle Reis'in elinde santrfor bölgesi için seçenek kalmadı. Sakatlığı bulunan Dju Alman ekibine karşı forma giyemeyecek. Umut Nayir ve genç Ali Habeşoğlu'nun UEFA listesinde bulunmaması nedeniyle 9 numarada bütün yük Onuachu'nun omuzlarında olacak.

BAŞARI TEHLİKELİDİR

Teknik direktör Thomas Reis, Freiburg maçına galibiyet için çıkacaklarını söyledi. Ozan Tufan ile basın toplantısı düzenleyen Alman hoca, "Freiburg, Bundesliga'da üçüncü sırada. Yani güçlü, dinamik bir rakiple karşılaşacağız. Başarı aynı zamanda tehlikeli bir şeydir. Onu sürdürmek gerekir. Gol bulabileceğimiz durumları değerlendirmek zorundayız. Bunu son maçlarımızda da gösterdik" dedi.

OZAN: ALARM KURDUK

Freiburg karşılaşması öncesinde yaptığı açıklamada yeniden Milli Takım forması giymek istediğini söyledi. Milli Takım kadrosuna davet edilmeyi beklediğini belirten Tufan, "Cuma gününe alarmımızı kurduk, bekliyoruz" diye konuştu.

FREIBURG RAKAMLARI

Trabzonspor, Bundesliga ekibi Freiburg ile tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek.

Freiburg, geçtiğimiz sezon İstanbul'da oynanan Avrupa Ligi finalinde Aston Villa'ya mağlup olarak kupayı kazanma fırsatını kaçırmıştı.

Alman ekibinin kadrosunda milli futbolcu Eren Dinkçi ve Berkay Yılmaz bulunuyor.

Bundesliga'da 16 puanla 3. sırada yer alan Alman temsilcisi, Avrupa kupalarında playoff turunda Motherwell'i eleyerek lig aşamasına kaldı.

Freiburg, lig aşamasındaki ilk maçında Jablonec'i mağlup ederken ikinci karşılaşmasında Monaco'ya 3-0 yenildi.

Reis, Freiburg'a karşı geçmişte 6 maça çıktı. Deneyimli hoca, bu karşılaşmalarda yalnızca 1 galibiyet alabildi ve 5 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.