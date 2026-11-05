Batista Mendy: Önümüzdeki maça kazanmak için çıkacağız

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde lig aşamasının 3. haftasında sahasında Freiburg'u ağırladı. Bordo-mavililer, mücadeleyi 1-0 kaybetti. Papara Park'taki karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Batista Mendy "Konferans Ligi'ne iyi başlamıştık ancak bugün kaybettik. 3 maçımız daha var. Önümüzdeki maça bakacağız, önümüzdeki maça kazanmak için çıkacağız. Takımım için sahada maksimum performans göstermeye çalıştım ama skor için yeterli değildi." ifadelerini kullandı.
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