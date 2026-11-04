CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Trabzonspor Trabzonspor sahasında Freiburg'u ağırlayacak!

Trabzonspor sahasında Freiburg'u ağırlayacak!

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında 5 Kasım Perşembe günü sahasında Almanya'nın Freiburg takımı ile karşılaşacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2026 11:40
Trabzonspor sahasında Freiburg'u ağırlayacak!

Papara Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak. Müsabakayı Estonya Futbol Federasyonundan Kristo Tohver yönetecek. Tohver'in yardımcılıklarını ise Silver Koiv ve Sander Saga yapacak.

UEFA Konferans Ligi'ndeki ilk iki maçında deplasmanda Finlandiya'nın KuPS Kuopio takımını 4-2, sahasında ise İskoçya'nın Hearts ekibini 2-0 mağlup ederek 6 puan toplayan bordo-mavililer, Freiburg'u da yenerek yoluna kayıpsız devam etmenin mücadelesini verecek.

Trabzonspor'da kırmızı kart cezalısı Sidny Cabral ile sakatlıkları bulunan Aral Şimşir, Franculino Dju, Arseniy Batagov ve genç kaleci Onuralp Çevikkan, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Emre Belözoğlu Samandıra'ya gidiyor!
Yıldırım'dan sürpriz hamle! Belözoğlu'nun ardından o da dönüyor
DİĞER
Fenerbahçe'ye 2 yıldızdan biri imza atacak! Transferde golcü harekatı...
ABD'de tarihi ilkler dev sürprizler: Siyahi kadın vali ve Müslüman senatör dönemi... Kansas'ta "kale" 1 asır sonra yıkıldı
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'dan Devler Ligi zaferi sonrası transfer bombası!
Spor yazarlarından Rus yıldıza övgü dolu sözler!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Porto-Napoli maçı bilgileri Porto-Napoli maçı bilgileri 11:18
Emre Belözoğlu Liverpool maçında olacak mı? Emre Belözoğlu Liverpool maçında olacak mı? 11:07
Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Celtic! Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Celtic! 11:07
Emre Belözoğlu Samandıra'ya gidiyor! Emre Belözoğlu Samandıra'ya gidiyor! 11:02
Sara'ya talip var! 30 milyon Euro... Sara'ya talip var! 30 milyon Euro... 10:52
F.Bahçe'den Dirk Kuyt kararı! F.Bahçe'den Dirk Kuyt kararı! 10:22
Daha Eski
Borussia Dortmund-Real Betis maçı bilgileri Borussia Dortmund-Real Betis maçı bilgileri 10:21
Emre Belözoğlu gerçeği ortaya çıktı! Yıldırım bizzat aradı ve... Emre Belözoğlu gerçeği ortaya çıktı! Yıldırım bizzat aradı ve... 10:16
Stuttgart kalecisi Bredlow'dan ıslık yorumu! Stuttgart kalecisi Bredlow'dan ıslık yorumu! 10:13
Fenerbahçe Liverpool maçını kaybederse ne olur? Fenerbahçe Liverpool maçını kaybederse ne olur? 10:09
AEK Atina-Real Madrid maçı bilgileri AEK Atina-Real Madrid maçı bilgileri 09:30
"Prens böyle istedi" "Prens böyle istedi" 09:28