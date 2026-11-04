Trabzonspor, Freiburg maçına hazır!

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin üçüncü haftasında yarın sahasında Almanya'nın Freiburg takımı ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Bordo-mavililer, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde karşılaşma öncesi son çalışmasını gerçekleştirdi.
Karadeniz ekibi, ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutulan antrenmanın bu bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirdi. Daha sonra taktik çalışmaya geçildi.
Antrenmana sakatlıkları bulunan Arseniy Batagov, Aral Şimşir, Franculino Dju, Okay Yokuşlu, Cihan Çanak, Ruslan Malinovski ile dinlendirilen Tim Jabol Folcarelli katılmadı.
Trabzonspor-Freiburg karşılaşması yarın saat 20.45'te başlayacak.