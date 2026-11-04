Thomas Reis'tan Freiburg maçı öncesi sakatlık açıklaması! Franculino ve Aral...

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında sahasında Alman ekip Freiburg ile karşılaşacak.

Karşılaşma 5 Kasım Perşembe günü saat 20:45'te başlayacak.

Mücadele öncesinde, bordo-mavili temsilicimizin teknik direktörü Thomas Reis basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İŞTE THOMAS REIS'İN AÇIKLAMALARI:

"Her maçımız önemli, bunun bilincindeyiz. Belki de bu maç en zor maç olacak bizim açımızdan. Rakibimiz Freiburg, geçen sezon Avrupa Ligi'nde, bu sezon da kendi liginde iyi iş çıkarıyorlar. Elbette zor olacak ama tüm puanlar için mücadele edeceğiz.

Eğer ortada bir başarı varsa, bu başarı herkesindir. Başarı hepimizin.

Başarı tehlikeli bir şeydir, size hata yaptırabilir. Biz her maçta aynı mentaliteyi sürdürmeliyiz.

Futbolda değişiklikler her zaman olur, yenilikler olur ama rakibimiz çok uzun yıllardır aynı hocalarla çalıştılar. Rakibimizin hocası Julian Schuster, 2-3 yıldır takımın başında. Çok iyi işler çıkartıyor. Çok iyi bir takım olduklarını ifade etmemiz gerekiyor.

Freiburg çok iyi bildiğim takımlardan birisi. İyi bir baskı stiline sahip olan, önde pres yapan bir takım. Her zaman önce aktif şekilde pres yapmaya çalışıyorlar. Doğru çözümleri bulmamız gerekiyor her zaman yaptığımız gibi. Daha önce de Samsunspor'da çalışırken, bir Alman takımıyla karşılaştık. Sonuç beni mutlu etmemişti o maçta ama umarım bu kez olumlu olacak. Umarım sonucu iyi olacak.

Franculino ve Aral, milli araya kadar bizimle birlikte olmayacak. Sonrasında bakacağız.

Bizimle olmayacak oyuncular hakkında konuşmayı sevmiyorum. Bütün odağım, oynayabilecek oyuncularımız. Birkaç sakatlığımız var, bunlardan dolayı mutsuzum ama yapabileceğimiz bir şey yok. Bir sakatlık olduğunda, diğer oyuncular için fırsat olacaktır. Bunu da bu şekilde değerlendirmemiz lazım. Elimizde çok fazla ofans oyuncusu yok. Belki 3-4 oyuncumuz var elimizde. A-B-C opsiyonlarımız elimizde olacak. En iyi kadroyu çıkarıp, puan ya da puanlarla ayrılacağız diye düşünüyorum.

Elbette iyi sonuçlar her zaman size yardımcı olurlar, rakiplerinize de mesaj vermiş olursunuz. Başarının, maç kazanmanın böyle bir yönü de var. Ama şunu söylemeliyim, bizim yapmamız gereken her maçta aynı mentaliteyi göstermek. Son maçlarda bu zor oldu ama son maçlarda çözümleri devre aralarında bulduk. Her maçın hikayesi farklı, yapmanız gereken her maçta en iyisini göstermek.

İyi bir seviyeye geldik, oyuncularımın çoğu iyi seviyede. Ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar.

Taraftarımızla ilgili şunu söylemem gerekiyor, umarım yine dolu bir stadyumda oynayacağız. Her zaman taraftarın desteğine ihtiyacımız var. Bizim de yapmamız gerekenler var. Bizim de iyi performans göstermemiz gerekiyor. Umuyorum yarın hep birlikte olacağız ve güzel bir galibiyeti kutlayacağız."