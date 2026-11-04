Salah 3'te 3 peşinde

Süper Lig'de ilk 10 haftaya 8 gol sığdıran, Konferans Ligi'nde ise ilk iki maçta birer gol kaydeden Salah, Trabzonspor formasıyla 14 karşılaşmada toplam 10 gole imza atarak takımının en skorer oyuncusu konumunda bulunuyor. Salah, Konferans Ligi'nde 4-2 galip geldikleri KuPS ile 2-0 kazandıkları Hearts karşılaşmasında birer kez fileleri havalandırdı. Mısırlı süper yıldız, Freiburg karşısında da ağları sarsması halinde Konferans Ligi'nde ilk üç maçta gol atma başarısı göstermiş olacak.

LİGDE İKİ MAÇTIR SUSKUN

Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa ile oynanan maçın 58. dakikasında oyuna girerek ilk kez bordo-mavili formayı giyen Salah, 14 resmi karşılaşmada 1104 dakika sahada kaldı.

Bu sürede sadece iki hafta üst üste suskun kaldı. Mısırlı yıldız, Çaykur Rize'yi 4-3 ve Gaziantep'i 2-0 yendikleri maçlarda gol kaydedemedi.

PAPARA PARK'TA İYİCE ÇOŞUYOR

Salah, bu sezon resmi karşılaşmalardaki 10 golünün sekizini Papara Park'ta kaydetti. Mısırlı sağ kanat, G.Saray derbisinde üç, Başakşehir sınavında iki, G.Birliği ve Beşiktaş ile Konferans Ligi'ndeki Hearts müsabakalarında ise birer kez ağları sarstı. Salah, KuPS ve Amed Sportif ağlarını ise deplasmanda havalandırdı.