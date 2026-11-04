CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Trabzonspor Onana kariyerinin zirvesinde

Onana kariyerinin zirvesinde

Andre Onana kariyer sezonunu yaşıyor. Kalesine gelen 52 isabetli şutun 45'ini kurtaran 30 yaşındaki eldiven, yakaladığı yüzde 85'lik kurtarış oranıyla hem Süper Lig'in zirvesine yerleşti hem de kariyerinin en yüksek yüzdesine ulaştı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2026 06:50
Onana kariyerinin zirvesinde

Andre Onana kariyer sezonunu yaşıyor. Kalesine gelen 52 isabetli şutun 45'ini kurtaran 30 yaşındaki eldiven, yakaladığı yüzde 85'lik kurtarış oranıyla hem Süper Lig'in zirvesine yerleşti hem de kariyerinin en yüksek yüzdesine ulaştı.

Gaziantep FK karşısında yaptığı 6 kritik kurtarışla galibiyette başrol oynayan Onana, geride kalan 10 haftada 5 kez kalesini gole kapattı. Dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise tecrübeli file bekçisinin bu 5 maçın 4'ünü Papara Park'ta oynamış olması.

8,4 REYTİNGLE ZİRVEDE

Gaziantep FK karşısında 8,4 reytingle sahanın en iyisi olan yıldız futbolcu, 32 pasın 29'unda isabet sağlayarak yüzde 91 pas başarı oranı yakaladı. Muçi, 3 kilit pas ve 4 sahipsiz top kazanımıyla komple bir oyun sergiledi.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
G.Saray'ın zaferi dış basında manşetlerde!
Avrupa'da kritik viraj! F.Bahçe'nin 11'i...
DİĞER
Büyük acı! Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar’ın 3 yaşındaki yeğeni hayatını kaybetti!
ABD seçimlerinde ilk sonuçlar açıklandı! Trump yenilgiyi kabul etti: Ben olsaydım büyük farkla kazanırdık
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Demirovic'ten G.Saray itirafı! Transfer...
F.Bahçe'de bir ayrılık kararı daha! İsmail Kartal'ın ardından...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'ın zaferi dış basında manşetlerde! G.Saray'ın zaferi dış basında manşetlerde! 01:31
Demirovic'ten G.Saray itirafı! Transfer... Demirovic'ten G.Saray itirafı! Transfer... 01:31
F.Bahçe'den resmi açıklama! Emre Belözoğlu... F.Bahçe'den resmi açıklama! Emre Belözoğlu... 01:31
Okan Buruk: Saha şartları... Okan Buruk: Saha şartları... 01:31
G.Saray evinde Stuttgart'ı yendi! G.Saray evinde Stuttgart'ı yendi! 01:31
G.Saray Avrupa'da 2'de 2 yaptı! Ülke puanımız... G.Saray Avrupa'da 2'de 2 yaptı! Ülke puanımız... 01:31
Daha Eski
Stuttgart'ı deviren G.Saray'ın kasası dolup taşıyor! Stuttgart'ı deviren G.Saray'ın kasası dolup taşıyor! 01:31
Şampiyonlar Ligi'nde puan durumu! Şampiyonlar Ligi'nde puan durumu! 01:31
Emre Belözoğlu, F.Bahçe'de! Emre Belözoğlu, F.Bahçe'de! 01:31
F.Bahçe'de bir ayrılık kararı daha! İsmail Kartal'ın ardından... F.Bahçe'de bir ayrılık kararı daha! İsmail Kartal'ın ardından... 01:31
İşte G.Saray'ın kalan maçları! İşte G.Saray'ın kalan maçları! 01:31
RAMS Park'ta goller art arda geldi! RAMS Park'ta goller art arda geldi! 01:31