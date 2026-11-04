Onana kariyerinin zirvesinde

Andre Onana kariyer sezonunu yaşıyor. Kalesine gelen 52 isabetli şutun 45'ini kurtaran 30 yaşındaki eldiven, yakaladığı yüzde 85'lik kurtarış oranıyla hem Süper Lig'in zirvesine yerleşti hem de kariyerinin en yüksek yüzdesine ulaştı.

Gaziantep FK karşısında yaptığı 6 kritik kurtarışla galibiyette başrol oynayan Onana, geride kalan 10 haftada 5 kez kalesini gole kapattı. Dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise tecrübeli file bekçisinin bu 5 maçın 4'ünü Papara Park'ta oynamış olması.

8,4 REYTİNGLE ZİRVEDE

Gaziantep FK karşısında 8,4 reytingle sahanın en iyisi olan yıldız futbolcu, 32 pasın 29'unda isabet sağlayarak yüzde 91 pas başarı oranı yakaladı. Muçi, 3 kilit pas ve 4 sahipsiz top kazanımıyla komple bir oyun sergiledi.