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Hedef son 16

Lig aşamasını ilk sekiz sırada tamamlayan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselirken, 9-16. sıradaki ekipler play-off turuna seri başı olarak katılıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2026 06:50
Hedef son 16

Trabzonspor, Konferans Ligi'nin 3. haftasında yarın ağırlayacağı Freiburg'u mağlup ederek Avrupa'da galibiyet serisini üç maça çıkarmayı hedefliyor.

İlk iki haftayı altı puanla tamamlayan bordo-mavililer, Alman temsilcisi karşısında kazanarak puanını dokuza yükseltmek ve ilk sekizdeki yerini güçlendirmek istiyor.

Konferans Ligi'ne KuPS deplasmanında aldığı 4-2'lik galibiyetle başlayan Trabzonspor, ikinci haftada ise sahasında Hearts'ı 2-0 mağlup etti. İlk iki karşılaşmada altı gol atan ve kalesinde iki gol gören Karadeniz devi, topladığı altı puanla averajla dördüncü sırada yer alıyor.

Fırtına, Freiburg'u da yenerek iddiasını göstermek istiyor.

FREIBURG MAÇI ÇOK ÖNEMLİ

Konferans Ligi formatında lig aşamasını ilk sekiz sırada tamamlayan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselirken, 9-16. sıradaki ekipler play-off'a seri başı olarak katılıyor. Bu nedenle Freiburg, Trabzonspor'un Avrupa'daki yol haritası açısından büyük önem taşıyor.

Puan durumunda dördüncü sırada bulunan bordo-mavililer, Brann ile aynı puan ve averaj istatistiklerine sahip.

Freiburg galibiyeti, ekibimizin ilk 8 yarışındaki konumunu daha da güçlendirecek.

Fırtına, sahasında taraftarının desteğiyle kazanarak doğrudan son 16 turuna yükselme hedefinde önemli bir adım atmayı amaçlıyor.

HAKEM KRISTO TOHVER YÖNETECEK

Bordo mavililerin Konferans Ligi'nin üçüncü haftasında yarın Almanya'nın Freiburg takımını konuk edeceği maçı Estonyalı hakem Kristo Tohver yönetecek. Saat 20.45'te başlayacak müsabakada Tohver'in yardımcılıklarını Koiv ile Saga yapacak.

FREIBURG NOTLARI

Trabzonspor, Bundesliga ekibi Freiburg ile tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek.

Freiburg, geçtiğimiz sezon İstanbul'da oynanan UEFA Avrupa Ligi finalinde Aston Villa'ya mağlup olarak kupayı kazanma fırsatını kaçırmıştı.

Alman ekibinin kadrosunda milli futbolcu Eren Dinkçi ve Berkay Yılmaz bulunuyor.

Bundesliga'da 16 puanla üçüncü sırada yer alan Alman temsilcisi, Avrupa kupalarında play-off turunda Motherwell'i eleyerek lig aşamasına kaldı.

Freiburg, lig aşamasındaki ilk maçında Jablonec'i mağlup ederken ikinci karşılaşmasında Monaco'ya 3-0 yenildi.

Reis, Freiburg'a karşı geçmişte 6 maça çıktı. Deneyimli hoca, bu karşılaşmalarda yalnızca bir galibiyet alabildi ve beş kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

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