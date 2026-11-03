CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Trabzonspor Trabzonspor'da Nwaiwu 9 sahipsiz top kazandı

Trabzonspor'da Nwaiwu 9 sahipsiz top kazandı

Nwaiwu, Gaziantep karşısında dokuz sahipsiz top kazanarak takımının bu alandaki en yüksek sayısına ulaştı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2026 06:53
Trabzonspor'da Nwaiwu 9 sahipsiz top kazandı

Nwaiwu, Gaziantep karşısında dokuz sahipsiz top kazanarak takımının bu alandaki en yüksek sayısına ulaştı. Cabral ve Mustafa Eskihellaç beşer sahipsiz top kazanırken Fabinho, rakibin iki şutunu engelleyerek savunmaya katkı sağladı. Nwaiwu da bir şut engelleme ile takımının savunma performansında rol oynadı.

YEREL BASIN: VAR MI YAN BAKAN

Yerel gazeteler, Gaziantep karşısında alınan 2-0'lık galibiyeti manşetlerine farklı başlıklarla taşıdı:

Kuzey Ekspres: Thomas Reis, biat edeceksiniz, Taka-Günebakış: Trabzon'a yan bakılmıyor, Son Nokta: Var mı Trabzon'a yan bakan.

PAPARA PARK'TA AFFETMİYOR

Ligde 22 puanla üçüncü sırada yer alan Trabzonspor, ilk 10 haftalık periyotta iç sahada başarılı bir grafik ortaya koydu. Papara Park'ta oynadığı beş maçı da kazanarak 15 puan elde etti. Karadeniz devi, dış sahada ise iki galibiyet, bir beraberlik, iki mağlubiyet alırken hanesine yedi puan yazdırabildi. İç sahada üç puan ortalamasıyla kayıpsız olarak maçlarını oynayan Fırtına, dış sahada ise 1,4 puan ortalamasında kaldı.

DERBİLERDE İYİ SONUÇLAR ALIYOR

Trabzonspor, sahasında ligin ikinci haftasında İstanbul Başakşehir'i 2-1, dördüncü haftada Gençlerbirliği'ni 5-0, altıncı haftada Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti. Ligin 8. haftasında Beşiktaş'ı da 2-0'lık sonuçla geçen bordomavililer, son oynadığı Gaziantep FK karşılaşmasında da aynı skorla sahadan ayrılmayı başardı.

KALESİNDE YALNIZCA 1 GOL GÖRDÜ

Karadeniz devi sahasında oynadığı 5 maçta kalesinde sadece 1 gol gördü. Papara Park'ta tek golü ligin ikinci haftasında Başakşehir karşısında yiyen bordo- mavililer, sahasında 0,2 gol yeme ortalaması tutturdu. Geçilmez defans hattı ile korku saldı.

İÇ SAHADA 3 GOL ORTALAMASI

Bordo mavililer, iç sahada 5 müsabakada 15 kez rakip fileleri havalandırırken 3 gibi yüksek gol ortalamasıyla maçlarını oynadı. Dış sahada ise 9 gol kaydetti.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Sara için o rakamı gözden çıkardılar!
F.Bahçe'ye sevindiren haber! Liverpool maçında...
DİĞER
Marco Asensio ile İsmail Kartal arasında kriz var mı? Murat Özbostan analiz etti: Egoları da yönetmelisiniz
Başkan Erdoğan ve Lee'den tarihi mesajlar! Ankara-Seul hattında nükleer ortaklık: Ticarette 15 milyar dolar hedefi
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Stuttgart maçı öncesi sosyal medya krizi!
F.Bahçe'de bir ayrılık kararı daha! İsmail Kartal'ın ardından...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Atletico Madrid-Bayern Münih maçı bilgileri Atletico Madrid-Bayern Münih maçı bilgileri 11:48
G.Saray'da o isimle yollar ayrılıyor! G.Saray'da o isimle yollar ayrılıyor! 11:46
Sara için o rakamı gözden çıkardılar! Sara için o rakamı gözden çıkardılar! 11:41
"Efsane kelimesi Seba için yetersiz kalır" "Efsane kelimesi Seba için yetersiz kalır" 11:22
F.Bahçe'ye sevindiren haber! Liverpool maçında... F.Bahçe'ye sevindiren haber! Liverpool maçında... 11:19
Trabzonspor'da gözler Salah'ta! Trabzonspor'da gözler Salah'ta! 11:07
Daha Eski
Italiano'dan Orkun Kökçü kararı! Italiano'dan Orkun Kökçü kararı! 10:37
Alperen'li Rockets, Celtics'i devirdi! Alperen'li Rockets, Celtics'i devirdi! 10:23
Shakhtar Donetsk-Sporting maçı bilgileri Shakhtar Donetsk-Sporting maçı bilgileri 10:21
F.Bahçe'de tesadüfler silsilesi! F.Bahçe'de tesadüfler silsilesi! 10:10
F.Bahçe, yarın Liverpool'u ağırlayacak! F.Bahçe, yarın Liverpool'u ağırlayacak! 09:51
GS Stuttgart maçını kazanırsa ne olur? GS Stuttgart maçını kazanırsa ne olur? 09:36