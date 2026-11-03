Trabzonspor'da Nwaiwu 9 sahipsiz top kazandı

Nwaiwu, Gaziantep karşısında dokuz sahipsiz top kazanarak takımının bu alandaki en yüksek sayısına ulaştı. Cabral ve Mustafa Eskihellaç beşer sahipsiz top kazanırken Fabinho, rakibin iki şutunu engelleyerek savunmaya katkı sağladı. Nwaiwu da bir şut engelleme ile takımının savunma performansında rol oynadı.

YEREL BASIN: VAR MI YAN BAKAN

Yerel gazeteler, Gaziantep karşısında alınan 2-0'lık galibiyeti manşetlerine farklı başlıklarla taşıdı:

Kuzey Ekspres: Thomas Reis, biat edeceksiniz, Taka-Günebakış: Trabzon'a yan bakılmıyor, Son Nokta: Var mı Trabzon'a yan bakan.

PAPARA PARK'TA AFFETMİYOR

Ligde 22 puanla üçüncü sırada yer alan Trabzonspor, ilk 10 haftalık periyotta iç sahada başarılı bir grafik ortaya koydu. Papara Park'ta oynadığı beş maçı da kazanarak 15 puan elde etti. Karadeniz devi, dış sahada ise iki galibiyet, bir beraberlik, iki mağlubiyet alırken hanesine yedi puan yazdırabildi. İç sahada üç puan ortalamasıyla kayıpsız olarak maçlarını oynayan Fırtına, dış sahada ise 1,4 puan ortalamasında kaldı.

DERBİLERDE İYİ SONUÇLAR ALIYOR

Trabzonspor, sahasında ligin ikinci haftasında İstanbul Başakşehir'i 2-1, dördüncü haftada Gençlerbirliği'ni 5-0, altıncı haftada Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti. Ligin 8. haftasında Beşiktaş'ı da 2-0'lık sonuçla geçen bordomavililer, son oynadığı Gaziantep FK karşılaşmasında da aynı skorla sahadan ayrılmayı başardı.

KALESİNDE YALNIZCA 1 GOL GÖRDÜ

Karadeniz devi sahasında oynadığı 5 maçta kalesinde sadece 1 gol gördü. Papara Park'ta tek golü ligin ikinci haftasında Başakşehir karşısında yiyen bordo- mavililer, sahasında 0,2 gol yeme ortalaması tutturdu. Geçilmez defans hattı ile korku saldı.

İÇ SAHADA 3 GOL ORTALAMASI

Bordo mavililer, iç sahada 5 müsabakada 15 kez rakip fileleri havalandırırken 3 gibi yüksek gol ortalamasıyla maçlarını oynadı. Dış sahada ise 9 gol kaydetti.