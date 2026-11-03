Thomas Reis'tan tarihi seri

Reis, Gaziantep FK karşısında alınan galibiyetle kulüp tarihinde bir ilke imza attı. Alman teknik adam, takımın başında çıktığı ilk beş lig maçının tamamını kazanarak Trabzonspor tarihinde bu başarıya ulaşan ilk teknik direktör oldu. Ligin 6'ncı haftasında göreve başlayan Reis, beş karşılaşmada 15 puan toplamayı bildi.

EN FAZLA KAZANAN TAKIM

Trabzonspor, Reis'in ilk maçına çıktığı altıncı haftadan itibaren Süper Lig'de en fazla galibiyet alan ve kalesini gole kapatan takım oldu. Fırtına, bu süreçte oynadığı beş karşılaşmanın tamamını kazanırken; dört maçta rakiplerine gol izni bile vermedi.

26 YIL SONRA BAŞARDI

Bordo-mavili takım bu sezon Papara Park'ta oynadığı beş Süper Lig maçını da kazanarak önemli bir istatistiğe ulaştı. Bordo mavili ekip, 2000-01 sezonundan bu yana ilk kez bir sezona iç sahada beşte beş yaparak başladı. Gaziantep FK karşısında da taraftarı önünde galibiyete ulaşan Karadeniz ekibi, 26 yıl sonra aynı başarıyı tekrarladı.