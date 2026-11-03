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Süper Lig'de 1 numara Onana

Yüzde 87,5’lik kurtarış oranına ulaşan Onana; Ederson, Nübel ve Uğurcan Çakır gibi önemli file bekçilerini geride bıraktı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2026 06:53
Süper Lig'de 1 numara Onana

Andre Onana, bordomavili forma ile Trendyol Süper Lig'de ortaya koyduğu performansla kalesinde devleşti. Kamerunlu eldiven, bordo-mavili formayla çıktığı ilk 10 lig maçının tamamında forma giyerek istikrarıyla kaleyi bırakmadı. 30 yaşındaki file bekçisi, yüzde 87.5'lik kurtarış oranıyla da kaleciler arasında en iyi performansı ortaya koyarak ilk sırada yer aldı. Onana, lig müsabakalarının tamamında görev alan file bekçileri arasında da en çok kalesini gole kapatan futbolcu oldu.

10 MAÇIN BEŞİNDE GOL YEMEDİ

Kaleci Onana; Kasımpaşa, Başakşehir, Amed Sportif, Gençlerbirliği, Konyaspor, Galatasaray, Samsunspor ve Beşiktaş, Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK karşılaşmalarında görev yaptı. Bu süreçte 5 maçta rakiplerine gol izni vermeyen deneyimli eldiven, özellikle Galatasaray ve Beşiktaş derbilerindeki performansıyla alkışlandı.

FENERBAHÇELİ EDERSON TAKİPTE

Ligde 10 maçta 900 dakika görev yapan Onana, kalesinde 8 gol görürken, 5 mücadelede de rakiplerinin gol sevinci yaşamasına izin vermedi. Fenerbahçeli Ederson, 9 maçta 5 kez kalesini gole kapatırken, 8 gole engel olamadı. Kamerunlu kaleci, performansıyla Ederson ve Uğurcan Çakır gibi önemli file bekçilerinin yanı sıra Nübel'i de geride bırakarak Süper Lig'in ilk bölümüne damga vurdu.

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