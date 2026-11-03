Freiburg maçı öncesi forvet alarmı

Konferans Ligi'nde perşembe günü Alman temsilcisi Freiburg'u ağırlayacak olan Trabzonspor, ileri uçta ciddi bir kadro daralmasıyla karşı karşıya. Sakatlığı bulunan Franculino Dju'nun en az iki karşılaşmada daha forma giyemeyecek olması sebebiyle elde sadece Paul Onuachu kaldı. Umut ve Ali UEFA listesinde yok.

FREIBURG MAÇ BİLETLERİ SATIŞTA

Bordo mavili takımın, Konferans Ligi 3. haftasında perşembe günü 20.45'te Freiburg ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu. "VIP Platinum B: 15 bin TL, A/C: 12 bin 500 TL, Gold: 10 bin TL, Bordo: 7 bin 500 TL, Silver: 7 bin 500 TL, Batı: 3 bin TL, Doğu: 2 bin TL, Ahmet Minguzzi bin 500 TL ve Kale arkası bin TL."