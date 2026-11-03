CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Trabzonspor Freiburg maçı öncesi forvet alarmı

Freiburg maçı öncesi forvet alarmı

Konferans Ligi'nde perşembe günü Alman temsilcisi Freiburg'u ağırlayacak olan Trabzonspor, ileri uçta ciddi bir kadro daralmasıyla karşı karşıya.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2026 06:53
Freiburg maçı öncesi forvet alarmı

Konferans Ligi'nde perşembe günü Alman temsilcisi Freiburg'u ağırlayacak olan Trabzonspor, ileri uçta ciddi bir kadro daralmasıyla karşı karşıya. Sakatlığı bulunan Franculino Dju'nun en az iki karşılaşmada daha forma giyemeyecek olması sebebiyle elde sadece Paul Onuachu kaldı. Umut ve Ali UEFA listesinde yok.

FREIBURG MAÇ BİLETLERİ SATIŞTA

Bordo mavili takımın, Konferans Ligi 3. haftasında perşembe günü 20.45'te Freiburg ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu. "VIP Platinum B: 15 bin TL, A/C: 12 bin 500 TL, Gold: 10 bin TL, Bordo: 7 bin 500 TL, Silver: 7 bin 500 TL, Batı: 3 bin TL, Doğu: 2 bin TL, Ahmet Minguzzi bin 500 TL ve Kale arkası bin TL."

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
G.Saray'da o isimle yollar ayrılıyor!
G.Saray'dan El Khannouss ve Demirovic itirafı!
DİĞER
Büyük acı! Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar’ın 3 yaşındaki yeğeni hayatını kaybetti!
Başkan Erdoğan ve Myung'dan "kan kardeşiyiz" mesajı! Ankara-Seul hattında nükleer ortaklık: Ticarette 15 milyar dolar hedefi ve 4 anlaşma
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sara için o rakamı gözden çıkardılar!
F.Bahçe'de bir ayrılık kararı daha! İsmail Kartal'ın ardından...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Celtic-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu! Celtic-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu! 12:35
G.Saray'dan El Khannouss ve Demirovic itirafı! G.Saray'dan El Khannouss ve Demirovic itirafı! 12:34
Fenerbahçe'ye 2. Lig'den transfer! Fenerbahçe'ye 2. Lig'den transfer! 12:19
Euroleague'de 10. hafta heyecanı yarın başlayacak! Euroleague'de 10. hafta heyecanı yarın başlayacak! 11:58
Atletico Madrid-Bayern Münih maçı bilgileri Atletico Madrid-Bayern Münih maçı bilgileri 11:48
G.Saray'da o isimle yollar ayrılıyor! G.Saray'da o isimle yollar ayrılıyor! 11:46
Daha Eski
Sara için o rakamı gözden çıkardılar! Sara için o rakamı gözden çıkardılar! 11:41
"Efsane kelimesi Seba için yetersiz kalır" "Efsane kelimesi Seba için yetersiz kalır" 11:22
F.Bahçe'ye sevindiren haber! Liverpool maçında... F.Bahçe'ye sevindiren haber! Liverpool maçında... 11:19
Trabzonspor'da gözler Salah'ta! Trabzonspor'da gözler Salah'ta! 11:07
Italiano'dan Orkun Kökçü kararı! Italiano'dan Orkun Kökçü kararı! 10:37
Alperen'li Rockets, Celtics'i devirdi! Alperen'li Rockets, Celtics'i devirdi! 10:23