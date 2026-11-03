Fırtına'dan 3'lü transfer harekatı! Richarlison ve 2 isim daha...

Bordo-mavili yönetim, ara transfer dönemi için kollarını sıvadı. Takımın eksik bölgelerini nokta atışı takviyelerle tamamlamak isteyen Karadeniz devi, geniş kapsamlı bir transfer operasyonuna hazırlanıyor. Teknik heyetin raporu doğrultusunda öncelikli hedef; doğrudan ilk 11 seviyesinde bir merkez orta saha ve hücum hattında önemli bir rekabet oluşturacak forvet. Bunun yanı sıra savunmanın merkezine de olası ayrılık veya sakatlık süreçleri nedeniyle net bir stoper ve savunma rotasyonuna derinlik kazandıracak alternatif bir sağ bek de isteniyor.

15 MİLYON EURO İSTEMİŞTİ

Haberlerden biri olan Abdoulaye Doumbia için yönetim adımlarını hızlandırdı. Bordo-mavililer, 19 yaşındaki ön libero için ilk resmi temasını geçtiğimiz hafta attı. Yaz transfer döneminde de yoğun çaba harcanan ancak İsveç kulübü Hacken'in 15 milyon euro'luk bonservis talebi nedeniyle askıya alınan transferde şartlar yeniden zorlanıyor. Yönetici İbrahim Şahinkaya'nın bu hafta içi Hacken ile bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Avrupa'dan 4-5 önemli kulübün daha radarında olan Fildişili yıldız için Trabzonspor, elini çabuk tutmak istiyor.

DOUE DE YENİDEN GÜNDEMDE

Bordo-mavililer, Portekiz ekibi Estrela'da forma giyen Eddy Doue'yi de takip ediyor. Yaz döneminde transferi son anda yatan 20 yaşındaki ön libero için yeni bir hamle planlanıyor. Başkan Ertuğrul Doğan'ın da, "Takip ettiğimiz bir oyuncu" dediği 20 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncunun transferi bu kez sonuçlandırılmak isteniyor. Doue, Estrela forması ile bu sezon 9 maçta forma giydi ve 3 asistlik katkı sağladı.

RICHARLISON'DA İNDİRİM MÜJDESİ

Yaz döneminde gündeme gelen Richarlison için yeni hamle gelebilir. Premier Lig ekibi Tottenham'ın U23 takımına gönderdiği Brezilyalı forvet için istediği bonservis ve kiralama rakamlarını yarı yarıya düşürmesi sonrasında oyuncunun menajerinden yeni bir görüşme talebi geldi. 29 yaşındaki golcünün şartlarına bakılacağı ve durum değerlendirilmesi yapılacağı dile getirildi.

SAVUNMAYA TAKVİYE DÜŞÜNCESİ

Yönetim, hücum ve orta sahadaki hareketliliğin yanı sıra savunma kurgusunu da sağlama almayı hedefliyor. Teknik heyetin talepleri doğrultusunda fiziksel kalitesi ve tecrübesiyle savunmayı toparlayacak net bir stoper transferi için arayışlar devam ediyor. Aynı zamanda sağ bekte rekabeti artıracak ve rotasyonu rahatlatacak alternatif bir isim için de uygun maliyetli fırsat transferleri değerlendiriliyor.