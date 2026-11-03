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Ernest Muçi’den gol ve asist katkısı

Ernest Muçi, Gaziantep FK karşısında ortaya koyduğu performansla öne çıktı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2026 06:53
Ernest Muçi’den gol ve asist katkısı

Ernest Muçi, Gaziantep FK karşısında ortaya koyduğu performansla öne çıktı. Mücadelenin 61'inci dakikasında rakip fileleri havalandıran Muçi, Eylül 2023'te Beşiktaş karşısında aynı dakikada gol atan Vişça'nın ardından Süper Lig'de 61'inci dakikada gol atan ilk Trabzonspor oyuncusu oldu. Bir de asist yapan Arnavut 10 numara, üç kilit pas üretirken hücum bölgesinde yüzde 87 pas isabet oranı yakaladı.

SALAH'TAN 5 KİLİT PAS

Muhammed Salah, Gaziantep karşısında verdiği 5 kilit pasla bu alanda maçın en yüksek sayısına ulaştı. Mısırlı yıldız, beş orta girişiminin üçünde başarılı olurken hücum bölgesinde yüzde 67 pas isabet oranıyla oynadı. Muçi üç, Saviolo ise iki kilit pas üretti. Saviolo ayrıca dokuz çalım girişiminin beşinde başarılı oldu.

SAVIC'TEN %92 İSABET

Savic, Gaziantep karşısında pas performansıyla dikkati çekti. Karşılaşmada 108 pas girişiminde bulunan Karadağlı stoper, bunların 99'unu takım arkadaşlarına ulaştırdı. Savic, yaklaşık yüzde 92 pas isabet oranıyla oynarken Nwaiwu da 91 pasın 83'ünde başarılı oldu. Cabral 55 pasın 49'unu, Fabinho 54 pasın 42'sini isabetli kullandı.

ONUACHU VE CABRAL ETKİSİ

Onuachu, Gaziantep FK karşısında girdiği altı hava topu mücadelesinin dördünü kazanarak bu alanda maçın en başarılı oyuncusu oldu. Savic üç hava topu mücadelesinin ikisinde, Nwaiwu ise iki mücadelenin tamamında üstünlük sağladı. Top kapma istatistiğinde Cabral üç girişiminin tamamında başarılı oldu.

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