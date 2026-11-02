Spor yazarlarından Trabzonspor'a övgü dolu sözler! "Fırtına ligde ve Avrupa'da esmeye devam eder"

Vay canına demekten kendimizi alamadık Salah paslarını izlerken, topu ayağına alıp oyuna hükmederken. Hatta 90+4'te Muhammed Salah, orta alandan aldığı topla adeta bir ses hızında Gaziantep FK ceza sahasına indi. Akıl dolu vuruşunda kaleci Ataberk mucizevi bir kurtarış yaptı. Salah, bu tarz pozisyonlarda Messivari gollerini Liverpool'da çok atmıştı. Akyazı'da da böyle bir gol geliyordu az daha Salah'tan.

O yüzden şehri, taraftarı ve camiayı iyice havaya sokmak için şampiyonluk kelimesinin telaffuz edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü son şampiyonluk sezonuna benzer bir maraton yaşatıyor Trabzonspor bizlere. O sezon Marek Hamsik vardı, bu sezon da Muhammed Salah… Başkan Ertuğrul Doğan ve teknik direktör Thomas Reis, şampiyonluk kelimesini kullanmaktan kaçınıyor. Belki haklılar, takım strese girer, beklentiler yükselir diye düşünüyor olabilirler. Ama ben söyleyeyim. Son şampiyon Galatasaray'ın bu sezon yarıştaki en büyük rakibi Trabzonspor… Ocak ayında yapılacak nokta atışı transferlerle bu Fırtına, ligde ve Avrupa'da esmeye devam eder.