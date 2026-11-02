Rekor kıra kıra yürüyor tahta

Süper Lig'de bordo-mavililer hedefe kilitlendi. Teknik direktörlüğe Thomas Reis geldikten sonra çıktığı 6 maçta berabere dahi kalmayan Trabzonspor, rekorları parçalamaya Gaziantep mücadelesiyle devam etti. Konuk ekibin bulduğu pozisyonlarda Onana yıldızlaştı. Fırtına da skor üretemedi. 45+2'de Savic, Muçi'nin içeri doğru çevirdiği topa çok iyi hareketlendi ve ayağını koyarak skoru 1-0'a getirdi. Takımını soyunma odasına moralli götürdü.

O NASIL BİR GOL

İkinci yarıda Trabzonspor hücumda daha etkiliydi. Rakip kalede daha yoğun görünen bordo-mavililer şehrin plakası olan 61'de farkı açtı. Muçi, Saviolo'dan aldığı pasta topu düzeltti ve uzaklardan harika bir vuruşla skoru 2-0 yaptı. Kalan dakikalarda Thomas Reis, Freiburg maçını düşünerek yıldızlarını kenara çekti. Başka gol olmadı. Trabzonspor, Süper Lig'de 5'te 5, Avrupa maçları da hesaba katılınca 7'de 7 yaptı. Rekorlar kırarak zirve yürüyüşüne devam etti.

SALAH RESİTALI

Trabzonspor'un yıldızı Mohamed Salah tabelaya direkt etki edemese de bir maça daha damgasını vurdu. Kanadını çok etkili kullanan Mısırlı futbolcu milimetrik paslarıyla gözlerin pasını sildi. Uzatmanın sonunda attığı deparın ardından vuruşunu da kaleci Ataberk güçlükle çıkarmayı başardı.

TARAFTARDAN ANLAMLI DESTEK

Papara Park'ta oynanan Trabzonspor-Gaziantep FK mücadelesi öncesinde tribünler büyük oranda doldu. Karşılaşma başlamadan önce tribünlerden anlamlı bir destek geldi. Bordo-mavili tribünlerde dev Doğu Türkistan ve Filistin bayrakları açıldı. Yanlarında da Trabzonspor bayrağı yer aldı. Taraftarlar bu iki ülkeye yapılan zulme karşı tepki gösterdi. Tribünler maç boyunca da oldukça hareketliydi. Takımlarını gol için sürekli iten taraftarlar gelen gollerle beraber stadı bayram yerine çevirdi. Evlerine bir kez daha 3 puanla gitmenin keyfini yaşadılar.

SARI ALARMI İYİ ATLATTI

Bordo-mavililerde stoperler Stefano Savic ile Chibuike Nwaiwu ile ön libero Fabinho sarı kart sınırındaydı. 3 futbolcu da teknik direktör Thomas Reis tarafından 11'de kullanıldı. Temiz bir maç çıkardılar ve cezalı duruma düşmediler. Reis forma verirse Alanyaspor deplasmanında forma giyebilecekler.

2-0'DAN SONRA YILDIZLARA KORUMA

Sakatlıklarla boğuşan Trabzonspor'da teknik direktör Thomas Reis, istediği skoru aldıktan sonra hızlı şekilde oyuncu değiştirmeye başladı. Konferans Ligi'ndeki Freiburg mücadelesini de düşünerek hareket eden Alman hoca, 61'de Ernest Muçi'nin golüyle skor 2-0 olunca önce Onuachu'yu kenara çekti. 10 dakika sonra da Saviolo ve Muçi'yi oyundan çıkarttı. 80'de de Fabinho'yu aldı.

SAVİOLO'DAN İLK ASİST

Fırtına'nın kanat oyuncusu Noah Saviolo, Gaziantep FK karşısında etkili bir performans sergiledi. 22 yaşındaki futbolcu, Ernest Muçi'nin golünde topu ona aktaran isimdi. Belçikalı futbolcu bu sezon Kasımpaşa ve Galatasaray ağlarını sarsmayı başarmıştı. İlk asistini Muçi'ye yaptı. Karşılaşma sonunda teknik direktör Thomas Reis'tan özel tebriği aldı.

3 DEĞİŞİKLİK YAPTI

Trabzonspor'da teknik direktör Thomas Reis, Çaykur Rizespor maçı 11'inden 3 ismi değiştirdi. Sakatlıkları bulunan Franculino Dju ve Aral Şimşir'in yerlerine Paul Onuachu ile Noah Saviolo görev yaptı. Defansın solunda da Mustafa Eskihellaç'ı kulübeye çeken Alman çalıştırıcı sahaya Sydney Cabral'ı sürdü. Paul Onuachu, KuPS'un ardından 3 maç sonra 11'de bir karşılaşmaya çıktı.

7 EKSİĞİ VARDI

Bordo-mavililerde teknik direktör Thomas Reis dün Gaziantep FK karşısında 7 futbolcusundan yararlanamadı. Alman çalıştırıcı, sakatlıkları bulunan Franculino Dju, Aral Şimşir, Okay Yokuşlu, Arseniy Batagov, Ruslan Malinovskyi, Cihan Çanak ve genç kaleci Onuralp Çevikkan'ı kadroya dahil edemedi. 7 futbolcunun tedavilerine devam ediliyor.