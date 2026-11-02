Reis tarihe geçti

Trabzonspor'da Fatih Tekke'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna oturan Thomas Reis, adını tarihe yazdırdı. Bordo-mavili takımda göreve geldikten sonra ligde çıktığı ilk 5 maçı kazanan ilk isim Reis oldu. Başarılı çalıştırıcı maç bitiminde yaptığı açıklamada ise şu ifadeleri kullandı: "Ben bu takımın sadece bir parçasıyım. Bunu hep birlikte yapıyoruz. Tebriği, övgüyü hak eden takımımız. Elbette tarihte yer almak çok güzel ama en önemlisi birlikte bunu başarmamız. Bizim için önemli olan, sıradaki maçları kazanmak."