Muçi resitali

Süper Lig'de Thomas Reis'in göreve gelmesinin ardından harika bir performans sergileyen Trabzonspor, G.Antep FK karşısında da sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı. Başrolde ise yine geçen haftaki Karadeniz derbisinde 3 asist yaparak yıldızlaşan Ernest Muçi vardı. İlk yarıda 45+1'de kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen Muhammed Salah iyi bir orta yaptı. Ernest Muçi kafayla arka direğe gönderirken, Stefan Savic de gelişine topu üst direkten filelere göndererek perdeyi açan isim oldu.

9 MAÇIN 6'SINDA KATKI VERDİ

İlk yarının son anlarında gelen gol bordo-mavili takıma adeta ilaç olurken, ikinci yarıda da başrolde Muçi vardı. Arnavut futbolcu karşılaşmanın 61. dakikasında Saviolo'dan aldığı pası ceza alanı dışından harika bir vuruşla bitirerek farkı açtı. Son 2 haftada 1 gol ve 4 asiste ulaşarak 5 skor katkısında bulunan 25 yaşındaki futbolcu, adeta şov yapıyor. Ligde toplam gol sayısını 3'e yükselten Muçi'nin 6 da asisti bulunuyor. Bu sezon ligde 9 maça çıkan başarılı futbolcu, bunların 6'sında skor katkısı verdi.

CEZA SAHASI DIŞINDAN 5 GOL

Gaziantep FK karşısında harika bir maç çıkaran Ernest Muçi, geçen sezondan bu yana Trabzonspor adına ceza sahası dışından en fazla gol atan (5) oyuncu konumunda. Arnavut futbolcu, bordo-mavili forma altında 47 karşılaşmada 18 gol ve 16 asistle oynadı.

61

Ernest Muçi, bordo-mavili takımda 2023 yılında Edin Vişça'nın Beşiktaş'a attığı golden sonra 61. dakikada fileleri sarsan ilk futbolcu oldu.

'DURAN TOPLARA ÇOK ÇALIŞIYORUZ'

Karşılaşmanın açılış golünü atan Savic, mücadeleyi şöyle değerlendirdi: "Bugün bizim için kazanmak ve devam etmek çok önemliydi. Serinin devam etmesi bize öz güven katıyor. Duran topların üzerine çalışıyoruz ve onları değerlendirmeye çalışıyoruz."

CABRAL: HAVAMIZ YERİNDE

Trabzonspor'un yıldızı Sidny Cabral, galibiyeti değerlendirdi. 24 yaşındaki futbolcu iyi mücadele ettiklerini belirterek "İlk yarıda gol atabilmek için elimizden gelenin en iyisini yaptık. Son saniyelerde golü bulmayı başardık. İkinci yarıya da gol atma isteğiyle başladık ve ardından golü bulduk. Kendimizi çok iyi hissediyoruz. Kazanarak ilerliyoruz, havamız da yerinde. Hocamızın söylediklerini yapıyoruz ve kazanmaya devam ediyoruz."