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Anasayfa Trabzonspor Erdoğan’a teşekkür

Erdoğan’a teşekkür

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, “Arnavutköy’de 102 dönümlük bir arazinin tahsisi Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla başladı. Kendisine çok teşekkür ediyorum” ded.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2026 06:50
Erdoğan’a teşekkür

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, olağan divan genel kurulunda açıklamalar yaptı. Doğan, "İstanbul Arnavutköy'de, 102 dönümlük bir arazinin tahsisi Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla başladı. İşlemler devam ediyor. Muhtemelen bir ay içerisinde bu değerli araziyi kulübümüzün bünyesine katacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızla bu konuyu görüşmüştük. Kendisi bizi ikiletmeden arazinin tahsisi için talimat verdi. Kendisine buradan çok teşekkür ediyorum" dedi. Doğan ayrıca transfer başarılarına dikkat çekerek "Artık Türkiye değil, dünya Trabzonspor'u konuşuyor. Sattığımız ve getirdiğimiz oyuncuları konuşuyor. Bu şehir isterse kimleri getirebileceğini gösterdi" şeklinde konuştu.

NET BORÇ 2,9 MİLYAR TL

Trabzonspor Kulübü'nün olağan divan genel kurulu gerçekleşti. Bordo-mavili kulübün mali durumuna ilişkin net borç tutarı açıklandı. Açıklanan verilere göre; 31 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla kulübün net borcunun 2 milyar 951 milyon 474 bin 836 lira olduğu kaydedildi.

BAŞARILI OLMAK ZORUNDAYIZ

Başkan Ertuğrul Doğan, başarılı olmak zorunda olduklarını belirterek şöyle konuştu: "Başarılı olunması için de her yerde ne yapılması gerekiyorsa maddi manevi tamamı fazlasıyla yapılıyor. Herkes de bu konuda rahat olsun. Tüm takımlarımızdan kupalar bekliyorum. Bu şehir bunları hak ediyor."

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