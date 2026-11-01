Trabzonspor-Gaziantep FK maçı canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan 10. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Haftanın dikkat çeken mücadelelerinden birinde Trabzonspor, Papara Park'ta Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Ligde üst üste dört galibiyet alan bordo-mavililer, taraftarı önünde kazanarak serisini beş maça çıkarmayı hedefliyor. Gaziantep FK ise zorlu deplasmanda kötü gidişata son vermek için sahaya çıkacak. Futbolseverler, "Trabzonspor-Gaziantep FK maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor. İşte karşılaşmanın yayın bilgileri, muhtemel 11'leri ve maç öncesi son gelişmeler...

TRABZONSPOR-GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor ile Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 1 Kasım 2026 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Papara Park'ta oynanacak mücadele saat 16.00'da başlayacak.

TRABZONSPOR-GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor-Gaziantep FK karşılaşması beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TRABZONSPOR-GAZİANTEP FK MAÇININ HAKEMİ KİM?

Papara Park'ta oynanacak karşılaşmayı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Taşkınsoy'un yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Alper Akarsu olacak.

TRABZONSPOR-GAZİANTEP FK MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Onana, Wagner Pina, Nwaiwu, Savic, Cabral, Melih, Fabinho, Salah, Muçi, Saviolo, Onuachu.

Gaziantep FK: Ataberk, Perez, Efe, Sylla, Kerim, Bacuna, Sorescu, Camara, Maxim, Kozlowski, Halil Dervişoğlu.

TRABZONSPOR'DA 7 EKSİK

Trabzonspor, Gaziantep FK karşısında önemli oyuncularından yararlanamayacak. Bordo-mavili ekipte Franculino Dju, Aral Şimşir, Okay Yokuşlu, Arseniy Batagov, Ruslan Malinovskyi, Cihan Çanak ve genç kaleci Onuralp Çevikkan'ın sakatlıkları bulunuyor.

Teknik heyet, eksik oyuncuların yokluğunda sahaya süreceği kadroyla galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak. Trabzonspor'un hücum hattındaki tercihleri ve orta sahadaki oyuncu dağılımı, maçın öne çıkan kadro başlıkları arasında yer alıyor.

GAZİANTEP FK'DE 7 OYUNCU YOK

Gaziantep FK'de de Trabzonspor deplasmanı öncesinde eksikler bulunuyor. Kırmızı-siyahlı ekipte Myenty Abena, sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Fuat Bavuk, Nazım Sangare, Ulrich Meleke, Sontje Hansen, Kacper Tobiasz ve Ogün Özçiçek de kadroda yer alamayacak.

TRABZONSPOR 14 MAÇTA RAKİBİNE YENİLMEDİ

Trabzonspor, Süper Lig'de Gaziantep FK ile oynadığı 14 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Bordo-mavililer, söz konusu periyotta 9 galibiyet ve 5 beraberlik alarak rakibine karşı önemli bir üstünlük kurdu. Konuk ekibin 12 golüne bordo-mavililer 29 golle yanıt verdi.

Karadeniz ekibi, rakibine karşı evinde oynadığı 7 karşılaşmada ise 6 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

BORDO-MAVİLİLER EVİNDE 5'TE 5 PEŞİNDE

Trabzonspor, rakibini mağlup ederek iç sahadaki galibiyet serisini 5 maça çıkarmayı hedefliyor. Bordo-mavililer, bu sezon evinde oynadığı 4 karşılaşmanın tamamını kazandı. Evinde başarılı bir grafik sergileyen Karadeniz ekibi, Başakşehir'i 2-1, Gençlerbirliği'ni 5-0, Galatasaray'ı 2-0 ve Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ederek 4'te 4 yaptı. Söz konusu maçlarda 13 gol atan Karadeniz ekibi kalesinde ise 1 gol görerek adeta duvar ördü. Karadeniz ekibi, Gaziantep FK karşısında da sahadan 3 puanla ayrılarak serisini 5 maça çıkarmayı amaçlıyor.

ABDULLAH BUĞRA TAŞKINSOY YÖNETECEK

Trabzonspor - Gaziantep FK müsabakasını Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Taşkınsoy'un yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Alper Akarsu olacak.

TRABZONSPOR-GAZİANTEP FK CANLI TAKİP ET

🔥 Bugün ❤️💙 🆚 Gaziantep FK ⏰ 16.00 🏟 Papara Park 📲 #TSvGFK @Ulker | #MaçVarsaÜlkerVar https://t.co/l9s0fBQc7x — Trabzonspor (@Trabzonspor) October 31, 2026

🔴⚫️ MAÇA DOĞRU | Gaziantep Futbol Kulübümüz, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor'a konuk oluyor. #GaziantepKazanacak 👉 https://t.co/0ZiTPRPdPv https://t.co/9a5GmZMqI5 — Gaziantep FK (@GaziantepFK) October 31, 2026