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Anasayfa Trabzonspor Trabzonspor-Gaziantep FK maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trabzonspor-Gaziantep FK maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. Bordo mavililer 7'de 7 yapmak için sahaya çıkıyor. Çıkış arayan Gaziantep FK ise zorlu deplasmandan puanlar çıkarmak istiyor. Trabzonspor-Gaziantep FK maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2026 14:52 Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2026 16:51
Trabzonspor-Gaziantep FK maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trabzonspor-Gaziantep FK maçı canlı izle!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor, sahasında Gaziantep FK'yi ağırlıyor. Ligde üst üste dört galibiyet alan bordo-mavililer, Papara Park'ta oynanacak mücadelede serisini beş maça çıkarmak istiyor. Son haftalarda istediği sonuçları alamayan Gaziantep FK ise zorlu deplasmanda puan arıyor.

TRABZONSPOR-GAZİANTEP FK İLK 11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Cabral, Fabinho, Melih, Salah, Muçi, Saviolo, Onuachu

Gaziantep FK: Ataberk, Luis Perez, Sylla, Kerim, Camara, Efe, Bacuna, Gidado, Kozlowski, Sorescu, Stewart

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TRABZONSPOR-GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor-Gaziantep FK maçı, 1 Kasım 2026 Pazar günü oynanıyor. Mücadele saat 16.00'da başladı.

TRABZONSPOR-GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasındaki Trabzonspor-Gaziantep FK mücadelesi beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

MAÇIN HAKEMİ ABDULLAH BUĞRA TAŞKINSOY

Trabzonspor ile Gaziantep FK arasındaki karşılaşmada Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çalıyor. Taşkınsoy'un yardımcılık görevlerini Mehmet Emin Tuğral ve Osman Gökhan Bilir üstleniyor. Alper Akarsu ise dördüncü hakem olarak görev yapıyor.

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TRABZONSPOR'UN HEDEFİ 5'TE 5

Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde ligde son dört maçını kazanan Trabzonspor, Gaziantep FK karşısında da galibiyet arayacak. Bordo-mavililer, sahasında kazanması halinde ligdeki galibiyet serisini beş karşılaşmaya yükseltecek.

Zirve yarışında puan kaybı yaşamak istemeyen Karadeniz ekibi, taraftarının desteğiyle karşılaşmadan üç puanla ayrılmayı hedefliyor.

GAZİANTEP FK'DE GALİBİYET HASRETİ

Gaziantep FK, ligde geride kalan 9 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Topladığı 8 puanla haftaya 15. sırada giren kırmızı-siyahlılar, son galibiyetini 4. haftada Göztepe deplasmanında 4-2'lik skorla elde etti.

Bu karşılaşmanın ardından oynadığı beş maçta galibiyet alamayan Gaziantep FK, Fenerbahçe ile berabere kaldı; Kocaelispor, Arca Çorum FK, İstanbul Başakşehir ve Erzurumspor FK karşılaşmalarından ise mağlubiyetle ayrıldı. Konuk ekip, Trabzonspor deplasmanında bu kötü seriye son vermek istiyor.

TRABZONSPOR-GAZİANTEP FK REKABETİNDE 15. MAÇ

İki takım, Süper Lig tarihinde 15. kez karşılaşacak. Daha önce oynanan 14 lig maçında Trabzonspor 9 galibiyet elde etti, 5 mücadele ise beraberlikle sona erdi. Gaziantep FK, bordo-mavililer karşısında henüz galibiyet alamadı.

Trabzonspor bu maçlarda 29 gol atarken kalesinde 12 gol gördü. Papara Park'ta oynanan 7 karşılaşmada ise Karadeniz ekibinin 6 galibiyeti ve 1 beraberliği bulunuyor.

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