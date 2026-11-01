Thomas Reis: Övgüyü hak eden takımımız

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor, sahasında Gaziantep FK2yi 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Trabzonspor teknik direktörü Thomas Reis açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli teknik adam, "İlk yarı özelinde maça girmekle ilgili sıkıntı çektik. Oyun kurulumu, hareketlenmelerimiz iyi gözükmedi. Biraz ağır gözüktük. Golü bulmak çok önemliydi. Oyuncularımız da duran topları neden bu kadar çalıştığımız görmüştür. Golü bulmak önemliydi. İkinci yarıda oyun kurulumunu kendi stilimize benzettik, baskıyı iyi yaptık. Önemli bir galibiyet oldu bizim için." dedi.

Thomas Reis, Trabzonspor ile yakaladığı seri hakkında gelen soruya ise, "Bunu duymak elbette çok güzel ama ben bu takımın sadece bir parçasıyım. Bunu hep birlikte yapıyoruz. Tebriği, övgüyü hak eden takımımız. Elbette tarihte yer almak çok güzel ama en önemlisi birlikte bunu başarmamız. Bizim için önemli olan, sıradaki maçları kazanmak, puanları almak. Sakat oyuncularımızın da çok erken dönmelerini umuyorum. İyi döneceklerini umuyorum. Takım iyi gidiyor. Umarım buna devam edeceğiz." şeklinde cevap verdi.