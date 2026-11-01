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Anasayfa Trabzonspor Stefan Savic: Galibiyet serisinin devam etmesi çok önemli

Stefan Savic: Galibiyet serisinin devam etmesi çok önemli

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor, sahasında Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Trabzonspor kaptanı Stefan Savic açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2026 18:24
Stefan Savic: Galibiyet serisinin devam etmesi çok önemli

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor, evinde Gaziantep FK'yi 2-0'lık skorla yendi. Mücadelenin ardından Trabzonspor kaptanı Stefan Savic açıklamalarda bulundu.

Stefan Savic, "Bizim için kazanmak ve devam edebilmek önemliydi. Rakibimiz de güçlüydü. Kontra atağı iyi oynayan bir takım vardı karşımızda. Önemli olan rakibi açabilmekti. Galibiyet serisinin devam etmesi çok önemli. Bu bize öz güven de katıyor. Umarım bunu sürdürürüz. Kornerleri çok çalışıyoruz. Çünkü maçın kaderini değiştiren şeyler. Attığım golle rakibi açtık ve maçın kaderini değiştirdik. Bizim için duran toplar çok önemli ve bunları olabildiğince efektif şekilde kullanmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

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