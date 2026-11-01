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Perşembe günü rakip Freiburg

Bugünkü Gaziantep FK sınavı sonrası Trabzonspor, perşembe günü saat 20.45’te Almanya temsilcisi Freiburg ile Konferans Ligi lig aşamasının üçüncü haftasında karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2026 06:50 Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2026 08:45
Perşembe günü rakip Freiburg

Bugünkü Gaziantep FK sınavı sonrası Trabzonspor, perşembe günü saat 20.45'te Almanya temsilcisi Freiburg ile Konferans Ligi lig aşamasının üçüncü haftasında karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer; KuPS ve Hearts'ı yenerek 6 puan aldı.

3 OYUNCU SINIRDA

Gaziantep maçı öncesi üç kritik isim sarı kart sınırında yer alıyor. Fırtına'da stoper Savic, orta saha Fabinho ve yine stoper Nwaiwu'nun üçer sarı kartı var. Bu üç futbolcu, Gaziantep FK karşılaşmasında sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve Alanyaspor deplasmanında görev alamayacak.

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