Onuachu, G.Antep’i seviyor

Gaziantep FK maçı öncesi gözler Paul Onuachu'ya çevrildi. Sakatlık sürecinin ardından 4 maçtır ilk 11'den uzak kalan 32 yaşındaki golcü, Franculino Dju'nun yokluğunda yeniden formasına kavuşuyor. Teknik direktör Reis'in ileri uçta görev vermeye hazırlandığı Nijeryalı santrfor, Gaziantep FK'ya karşı gösterdiği müthiş istatistikle dikkat çekiyor. Onuachu, bugüne kadar Gaziantep FK'ya karşı forma giydiği 4 karşılaşmada tam 5 kez gol sevinci yaşadı. 4 maçlık ilk 11 hasretine nokta koyacak olan 2.01 boyundaki yıldız, hem Gaziantep FK karşısındaki gol serisini sürdürmeyi hem de takımının galibiyet serisine liderlik etmeyi hedefliyor.