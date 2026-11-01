Mısır'dan özel heyet geliyor

Muhammed Salah için Mısır Futbol Federasyonu, Trabzon'a heyet gönderiyor. 34 yaşındaki dünya yıldızı ile Mısır'ın teknik direktörü Hassan arasında taktiksel tercihler nedeniyle gerilim yaşanmıştı. Angola karşılaşmasında Salah'ın erken oyundan alınması ve Güney Sudan maçındaki teknik kararlar, taraflar arasındaki ipleri kopma noktasına getirdi. Yıldız futbolcuyla temas kurmak ve fikir ayrılıklarını gidermek için Trabzon'a özel bir heyet gönderilmesinin planlandığı bildirildi.