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Kale gibi kaleci

Süper Lig’de çıktığı dokuz karşılaşmanın tamamında ilk 11’de görev yapan Andre Onana, dokuz haftalık süreçte 39 kurtarışa imza attı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2026 06:50
Kale gibi kaleci

Andre Onana, bu sezon sergilediği performansla bordo-mavili takımın önemli isimlerinden biri oldu. Süper Lig'de çıktığı dokuz karşılaşmanın tamamında ilk 11'de görev yapan Kamerunlu eldiven, yaptığı kurtarışlarla takımının aldığı sonuçlara katkı sağladı. 30 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de geride kalan 9 haftalık süreçte toplam 39 kurtarışa imza attı. 1.90 boyundaki file bekçisi, yüzde 82,98'lik kurtarış oranıyla ligde üst sıralarda yer aldı. Trabzonspor'un savunma performansında önemli rol oynayan Onana, 9 karşılaşmada toplam 810 dakika sahada kaldı.

4 MAÇTA GEÇİT VERMEDİ

Onana, sezonun ilk dokuz haftasında dört karşılaşmayı gol yemeden tamamladı. Gençlerbirliği, Galatasaray, Samsunspor ve Beşiktaş karşılaşmalarında kalesini kapatan 30 yaşındaki yıldız, bu süreçte toplam sekiz gol yedi. Özellikle Beşiktaş karşısında yaptığı yedi kurtarışla 2-0'lık galibiyetinde önemli pay sahibi oldu.

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