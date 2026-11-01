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Anasayfa Trabzonspor Ernest Muçi: Seriyi devam ettirmeliyiz

Ernest Muçi: Seriyi devam ettirmeliyiz

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor, sahasında Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Trabzonspor'da Enest Muçi açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2026 20:10 Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2026 20:14
Ernest Muçi: Seriyi devam ettirmeliyiz

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor, evinde Gaziantep FK'yi 2-0'lık skorla yendi. Mücadelenin ardından Ernest Muçi açıklamalar yaptı.

Yıldız oyuncu, "Bu tür maçlar mental olarak zordur. İlk golü bulmak kolay değildir. Çünkü rakip katı savunma yapar. Ancak, bu tür maçlar bizi zirveye taşır. Kazandığımız için çok mutluyuz. Milli ara öncesi iki maç daha var. O maçları kazanmalıyız ve seriyi devam ettirmeliyiz." dedi.

Muçi attığı gol hakkında ise, "Cabral'a top geldi, o da şut denemek istedi, sonrasında şutu bloklandı, top tekrar Noah'a geldi, o bana oynadı. Bir orta yapmayı düşündüm ama mesafe olduğunu görünce şut atmak istedim. Bu tür goller önemlidir, benim için çok anlamlı ama önemli olan kazanabilmek." şeklinde konuştu.

Ernest Muçi sözlerini, "Bu sezonun kazanımları arasında geçen sezondan elde ettiğim tecrübeler var. Büyük oyuncularla oynuyorum, onlardan bir şeyler öğreniyorum. Benim için en önemli olan şey kafayı kaldırmadan çalışmaya devam etmek. Sonrasında goller ve sonuçlar gelecektir." şeklinde tamamladı.

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