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Anasayfa Trabzonspor Thomas Reis'tan şampiyonluk itirafı!

Thomas Reis'tan şampiyonluk itirafı!

Fırtına’nın hocası Reis; Salah, Fabinho, Onana, Savic gibi yıldızları olduğunu hatırlattı. Alman teknik direktör “Bu takım şampiyonluk için kuruldu. Baskıyı normal karşılıyorum” dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2026 06:50 Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2026 14:56
Thomas Reis'tan şampiyonluk itirafı!

Karadeniz ekibinin hocası Thomas Reis, kulüp dergisine açıklamalarda bulundu. Alman çalıştırıcı "Trabzon insanı çok çalışkan. Ben de öyleyimdir. Burada benden beklentilerin farkındayım. Hedefler büyük. Salah, Fabinho, Onana, Savic gibi büyük oyuncular var. Diğer futbolcular da çok değerli. Çok kaliteli Türk oyuncularım var. Güçlü bir kadroya sahibiz. Takımın ve benim üzerimde bir baskı olması normal. Bunu doğal karşılıyorum ve seviyorum. Benim için en güzel şey, maçtan sonra insanların mutlu olduğunu bilmek. Yüzlerinin güldüğünü görmek. Onları evlerine mutlu göndermekten hoşlanıyorum. Umarım bunu sürekli başarırız" diye konuştu. Trabzonspor'da henüz kaybetmediğini belirten Reis, "Yenildiğim maçları unutmam, geride bırakmam. Onlardan ders alırım. Farklı 11'le mi çıkmalıyım diye düşünürüm" ifadelerini kullandı.

TEKLİF GELDİ VE "HARİKA" DEDİM

Karadeniz ekibinin hocası Thomas Reis, Trabzonspor'dan gelen teklifin kendisini heyecanlandırdığını ve hemen kabul ettiğini belirtti. Alman hoca "Trabzonspor'dan telefon geldiğinde ilk olarak 'Harika' dedim. Çünkü bu teklif beni gururlandırdı. Şimdi Trabzonspor'da olmaktan dolayı çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

TARZIM DİSİPLİN VE ÖZGÜRLÜK

Hiçbir zaman zor görev, zor durum demem. Özel durum derim. Kolay olmayanı severim. Arabayla çıktığınızda nasıl kurallarınız varsa, futbolda da var. Benim tarzım disiplin ve özgürlük. Oyuncularım belli kurallar uyarsa onları saha içinde serbest bırakırım."

EŞİMİN UĞURUNU CEBİMDE TAŞIYORUM

Maç günü ritüellerim var. Kapüşonlu sweatshirtleri seviyorum. Bunun dışında eşimin verdiği küçük bir şey var. Her zaman cebimde taşırım. Eşim futbolu 3 sene önce bıraktı. Eşim arkamı kolluyor. Sürekli telefonda görüşüyoruz."

TÜRKİYE BENİM İKİNCİ VATANIM

"Atletik performans antrenörüm Trabzonlu. Beni Trabzon'un yerel lezzetleriyle tanıştırdı. Burada çok kilo almamak için dikkat ediyorum. Türk insanları çok nazik ve yardımsever. Türkiye her yönüyle benim ikinci vatanım gibi."

REIS İLE KISA KISA

En çok korktuğu şey: Hastalanmak.

En büyük zaafı: Bazen insanlara fazla güvenmek.

En sevdiği film: Yeşil Yol.

Çay mı kahve mi: Çay.

Örnek aldığı futbolcu: İlk başta Lothar Matthaus.

Türkçede en çok kullandığı kelime: Merhaba.

Futbol felsefesi tek kelimeyle: Mentalite.

Hayatının filmi olsa adı: "Mentaliteyle Birçok Şeyi Başarabilirsiniz" ya da "Mentaliteyle Hedeflerinize Ulaşabilirsiniz."

Onu en çok sakinleştiren: Maç kazanmak ve güzel bir yemek.

Trabzonspor: Çok güzel.

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