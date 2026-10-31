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Anasayfa Trabzonspor Thomas Reis'tan Onuachu ile özel görüşme!

Thomas Reis'tan Onuachu ile özel görüşme!

Trabzonspor, Gaziantep FK karşılaşmasında geçen sezonun gol krallarından Paul Onuachu’ya güveniyor. 32 yaşındaki forvet yarın Papara Park’taki randevuda teknik direktör Thomas Reis’ın en büyük kozu olacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2026 06:50
Thomas Reis'tan Onuachu ile özel görüşme!

Süper Lig'de şampiyonluk kovalayan takımlardan Trabzonspor yarın 16.00'da Papara Park'ta Gaziantep FK'yı konuk edecek. Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde bu sezon lig ve Avrupa'da çıktığı tüm maçları kazanan bordo-mavililer yine 3 puan peşinde olacak. Fırtına'da Franculino Dju bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Gözler bu sebeple geçen sezonun gol krallarından Paul Onuachu'nun üzerinde olacak. Nijeryalı forvet bu sezon lig ve Avrupa'da toplam 10 maça çıktı. 3 gol attı. Asist yapamadı. Bu sezon büyük bir performans sergileyen 22 yaşındaki Franculino Dju'nun yedeği durumuna düştü.

ÖZEL GÖRÜŞME YAPTI

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Gaziantep FK karşılaşması öncesinde Paul Onuachu ile baş başa bir görüşme yaptı. Alman çalıştırıcı "Senin kaliteni biliyorum ve çok güveniyorum. Şimdi bize neler yapabileceğini göstermenin tam vakti" ifadelerini kullandı.

52 GOLE ETKİ ETTİ

Paul Onuachu, bordo-mavili formayı 71 defa taşıdı. 46 defa ağları havalandırdı. 6 da asist yaptı. 52 gole direkt etkisi oldu.

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