Nwaiwu satılık değil

Trabzonspor'un stoperi Nwaiwu'nun peşinde İngiliz kulüpleri var. Fulham ve Crystal Palace'ın ocak ayında Fırtına'nın kapısını çalması bekleniyor.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2026 06:50
Trabzonspor'un stoperi Nwaiwu'nun peşinde İngiliz kulüpleri var. Fulham ve Crystal Palace'ın ocak ayında Fırtına'nın kapısını çalması bekleniyor. Ancak bordo-mavili yönetim şampiyonluk yolunda Nwaiwu'yu kaybetmek istemiyor. Bu sebeple teklifleri dinleyecek ancak 23 yaşındaki oyuncunun satışına kesin olarak izin vermeyecek. Görüşmeleri sezon sonuna atacak.