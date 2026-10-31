Noah Saviolo kulübede kaldı

Trabzonspor'da sezon başında 11.5 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katılan 22 yaşındaki kanat oyuncusu Noah Saviolo, son haftalarda teknik direktör Thomas Reis'in tercihleri arasında geride kaldı.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2026 06:50
Trabzonspor'da sezon başında 11.5 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katılan 22 yaşındaki kanat oyuncusu Noah Saviolo, son haftalarda teknik direktör Thomas Reis'in tercihleri arasında geride kaldı. Thomas Reis'in takımın başında çıktığı ilk maçta Galatasaray karşısında ilk 11'de sahaya çıkan ve ortaya koyduğu başarılı performansla dikkat çeken Saviolo, ardından ligdeki üç karşılaşmada yalnızca 13 dakika sahada kalabildi. Samsunspor maçında forma giymeyen Belçikalı oyuncu, Beşiktaş karşısında 9, Rizespor deplasmanında ise yalnızca 4 dakika görev yaptı.