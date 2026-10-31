Dju ve Aral’da kanama ile ödem

Trabzonspor, sakat oyuncuları Franculino Dju ve Aral Şimşir'in sağlık durumlarını açıkladı.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2026 06:50
Trabzonspor, sakat oyuncuları Franculino Dju ve Aral Şimşir'in sağlık durumlarını açıkladı. Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir "Dju'nun MR görüntülemesi sonucunda uyluk arak iç kısmında kas ve kas içi tendonunda kanama ve ödem saptandı. Aral Şimşir'in MR'ında ise kasın dış kısmında kısmi kanama ve ödem tespit edildi. İki oyuncumuzun da tedavilerine başlandı" ifadelerini kullandı.