5'te 5 peşinde

Papara Park'ta bu sezon rakiplerine geçit vermeyen Trabzonspor, yarın Gaziantep FK karşısında tarihi bir başarıya imza atmak istiyor. Başakşehir, Gençlerbirliği, Galatasaray ve Beşiktaş'ı sahasında mağlup eden bordo-mavililer, Gaziantep FK engelini de aşarsa evindeki ilk 5 maçını kazanmış olacak. Karadeniz ekibi, bu başarıyı daha önce 1991-1992 ve 2000-2001 sezonlarında göstermişti. Karadeniz temsilcisi, Gaziantep FK karşısında galip gelerek 25 yıl aradan sonra bu başarıyı yeniden tekrarlamak istiyor. Bu sezon sahasında Başakşehir'i 2-1, Gençlerbirliği'ni 5-0, Galatasaray'ı 4-0 ve Beşiktaş'ı 2-0 mağlup eden Trabzonspor, 4 maçta 13 gol atarken kalesinde yalnızca 1 gol gördü. Bordo-mavililer, Gaziantep FK karşısında da kazanarak hem iç sahadaki kusursuz serisini sürdürmeyi hem de hücumdaki etkili performansını devam ettirmeyi hedefliyor. Trabzonspor, Papara Park'ta Gaziantep FK'yı mağlup etmesi halinde ayrıca 2 sezon aradan sonra sahasında üst üste 5 galibiyet elde edecek.

ŞAMPİYONLUKTA İÇ SAHA ÖNEMLİ

Trabzonspor, şampiyonlukla tamamladığı 2021-22 sezonunda evindeki 19 maçta hiç yenilmemişti. 12 galibiyet, 7 beraberlik ile sezonu tamamlamıştı. O sezon iç sahada üst üste en fazla 5 galibiyet elde eden Karadeniz ekibi, bu sezon da Papara Park'ta kazanacağı puanlarla şampiyonluk yarışında güçlü bir konum elde etmeyi amaçlıyor. Bu sezon ligde 4'ü iç sahada, 2'si deplasmanda olmak üzere toplam 6 galibiyet alan Trabzonspor, son 4 maçını da kazandı. Bordo-mavililer, 4 ve üzeri maçlık galibiyet serisini en son geçen sezonun ikinci yarısında yakaladı. Karadeniz ekibi, o dönemde 3'ü iç sahada, 3'ü deplasmanda olmak üzere üst üste 6 karşılaşmadan galibiyetle ayrılmıştı.