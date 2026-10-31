CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Trabzonspor 5'te 5 peşinde

5'te 5 peşinde

Trabzonspor bu sezon evinde oynadığı 4 maçı da kazandı. Gaziantep FK’yı da devirerek 5’te 5 yapmayı ve 25 yıl sonra bu başarıyı tekrarlamayı hedefliyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2026 06:50
5'te 5 peşinde

Papara Park'ta bu sezon rakiplerine geçit vermeyen Trabzonspor, yarın Gaziantep FK karşısında tarihi bir başarıya imza atmak istiyor. Başakşehir, Gençlerbirliği, Galatasaray ve Beşiktaş'ı sahasında mağlup eden bordo-mavililer, Gaziantep FK engelini de aşarsa evindeki ilk 5 maçını kazanmış olacak. Karadeniz ekibi, bu başarıyı daha önce 1991-1992 ve 2000-2001 sezonlarında göstermişti. Karadeniz temsilcisi, Gaziantep FK karşısında galip gelerek 25 yıl aradan sonra bu başarıyı yeniden tekrarlamak istiyor. Bu sezon sahasında Başakşehir'i 2-1, Gençlerbirliği'ni 5-0, Galatasaray'ı 4-0 ve Beşiktaş'ı 2-0 mağlup eden Trabzonspor, 4 maçta 13 gol atarken kalesinde yalnızca 1 gol gördü. Bordo-mavililer, Gaziantep FK karşısında da kazanarak hem iç sahadaki kusursuz serisini sürdürmeyi hem de hücumdaki etkili performansını devam ettirmeyi hedefliyor. Trabzonspor, Papara Park'ta Gaziantep FK'yı mağlup etmesi halinde ayrıca 2 sezon aradan sonra sahasında üst üste 5 galibiyet elde edecek.

ŞAMPİYONLUKTA İÇ SAHA ÖNEMLİ

Trabzonspor, şampiyonlukla tamamladığı 2021-22 sezonunda evindeki 19 maçta hiç yenilmemişti. 12 galibiyet, 7 beraberlik ile sezonu tamamlamıştı. O sezon iç sahada üst üste en fazla 5 galibiyet elde eden Karadeniz ekibi, bu sezon da Papara Park'ta kazanacağı puanlarla şampiyonluk yarışında güçlü bir konum elde etmeyi amaçlıyor. Bu sezon ligde 4'ü iç sahada, 2'si deplasmanda olmak üzere toplam 6 galibiyet alan Trabzonspor, son 4 maçını da kazandı. Bordo-mavililer, 4 ve üzeri maçlık galibiyet serisini en son geçen sezonun ikinci yarısında yakaladı. Karadeniz ekibi, o dönemde 3'ü iç sahada, 3'ü deplasmanda olmak üzere üst üste 6 karşılaşmadan galibiyetle ayrılmıştı.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Lukaku F.Bahçe'den ayrılıyor! Yeni adresi...
Kadıköy'de diriliş maçı! F.Bahçe'nin 11'i...
DİĞER
Noa Lang referans oldu! Hollandalı yıldız adım adım Galatasaray’a...
Polonya'da darbe girişimi iddiası: Anayasa Mahkemesi'ne baskın! Cumhurbaşkanı Nawrocki acil koduyla döndü... Halk sokağa çağrıldı
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Tüzemen'den Batrakov itirafı! "Geçen sezon gelecekti ama..."
F.Bahçe'de şok Asensio gelişmesi! Öyle bir karar alındı ki...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Abdülkerim Bardakcı'nın cezası onandı! Abdülkerim Bardakcı'nın cezası onandı! 01:15
Tüzemen'den Batrakov itirafı! "Geçen sezon gelecekti ama..." Tüzemen'den Batrakov itirafı! "Geçen sezon gelecekti ama..." 01:15
Buruk: Abdülkerim'e armağan ediyorum! Buruk: Abdülkerim'e armağan ediyorum! 01:15
G.Saray Konya'da farka koştu! G.Saray Konya'da farka koştu! 01:15
F.Bahçe'de şok Asensio gelişmesi! Öyle bir karar alındı ki... F.Bahçe'de şok Asensio gelişmesi! Öyle bir karar alındı ki... 01:15
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 01:15
Daha Eski
G.Saray penaltı kazandı! G.Saray penaltı kazandı! 01:15
F.Bahçe'den şaşırtan teknik direktör hamlesi! F.Bahçe'den şaşırtan teknik direktör hamlesi! 01:15
Beşiktaş son topta galip! Beşiktaş son topta galip! 01:14
Fırtına'dan sakatlık açıklaması! Dju ve Aral... Fırtına'dan sakatlık açıklaması! Dju ve Aral... 01:14
Italiano'dan Napoli itirafı! Italiano'dan Napoli itirafı! 01:14
A. Efes sahasında lideri devirdi! A. Efes sahasında lideri devirdi! 01:14