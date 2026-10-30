CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Trabzonspor Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Franculino Dju ve Aral Şimşir...

Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Franculino Dju ve Aral Şimşir...

Trabzonspor'da Franculino Dju ve Aral Şimşir’in sağlık durumları belli oldu. İşte bordo-mavili kulüp tarafından yapılan resmi açıklama...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2026 19:21 Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2026 19:26
Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Franculino Dju ve Aral Şimşir...

Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, Franculino Dju ve Aral Şimşir'in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Beşir, "Çaykur Rizespor maçının son bölümünde sol uyluk arka bölümünde ağrı hisseden oyuncumuz Franculino Dju'nun yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda, uyluk arka iç kısmındaki kas ve kas içi tendonunda kanama ve ödem saptanmıştır. Ayrıca takımımızın antrenmanı sırasında sağ alt baldır dış kısmında ağrı hisseden oyuncumuz Aral Şimşir'in yapılan MR görüntülemesi sonucunda, kasın dış kısmında kısmi kanama ve ödem tespit edilmiş olup oyuncularımızın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
F.Bahçe'den teknik direktör açıklaması!
G.Saray'ın ilk 11'i açıklandı!
DİĞER
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (9. hafta)
Türk Devletleri Teşkilatı Ankara Bildirisi yayımlandı: Zengezur, savunma ve ortak alfabe vurgusu
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'de şok Asensio gelişmesi! Öyle bir karar alındı ki...
G.Saray'ın yıldızına Barça kancası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe transferi resmen açıkladı! F.Bahçe transferi resmen açıkladı! 18:45
G.Saray'ın ilk 11'i açıklandı! G.Saray'ın ilk 11'i açıklandı! 18:12
Fırıtna'nın Gaziantep mesaisi sürüyor! Fırıtna'nın Gaziantep mesaisi sürüyor! 18:09
Milan'da Pulisic'in sözleşmesi uzatıldı Milan'da Pulisic'in sözleşmesi uzatıldı 17:57
Beşiktaş'ın Avrupa maçı için karar! Beşiktaş'ın Avrupa maçı için karar! 17:35
F.Bahçe'den teknik direktör açıklaması! F.Bahçe'den teknik direktör açıklaması! 16:37
Daha Eski
Napoli'den gündem olan Lukaku itirafı! Napoli'den gündem olan Lukaku itirafı! 16:27
Milli yüzücüden, 42 Türkiye rekoru! Milli yüzücüden, 42 Türkiye rekoru! 15:37
U17 Milliler, Karadağ ile berabere kaldı U17 Milliler, Karadağ ile berabere kaldı 15:29
Beşiktaş'ta Kasımpaşa mesaisi sürüyor! Beşiktaş'ta Kasımpaşa mesaisi sürüyor! 15:22
TFF'den Sergen Yalçın açıklaması! TFF'den Sergen Yalçın açıklaması! 14:50
Konyaspor-G.Saray maçı bilgileri Konyaspor-G.Saray maçı bilgileri 14:50