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Trabzonspor'da Abdoulaye Doumbia sesleri

İsveç basını, Trabzonspor'un Hacken forması giyen 19 yaşındaki Fildişi Sahilli ön libero Abdoulaye Doumbia ile ilgilendiğini duyurdu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2026 06:50
Trabzonspor'da Abdoulaye Doumbia sesleri

Ara transfer dönemi öncesinde Trabzonspor'un gündemine ilişkin İsveç basınından dikkat çeken bir iddia geldi. Bordo-mavililerin, BK Hacken forması giyen Doumbia'yı gündemine aldığı belirtildi. Haberlerde, Trabzonspor'un 19 yaşındaki futbolcuyu ocak ayında kadrosuna katmak için yaklaşık 5 milyon euro'luk bonservis bedelini gözden çıkardığı öne sürüldü. Yönetimin genç oyuncuyu yaz transfer döneminden bu yana takip ettiği ve son dönemde girişimlerini yoğunlaştırdığı iddia edildi. Hem savunma hem de hücum yönüyle görev yapabilen Doumbia'nın piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor.

23 MAÇTA OYNADI

2007 doğumlu Doumbia, bu sezon İsveç Allsvenskan'da Hacken formasıyla 23 maçta görev aldı. Bu karşılaşmaların 22'sine ilk 11'de başlayan genç futbolcu, toplam 1999 dakika süre alırken iki gol ve üç asistlik performans sergiledi.

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