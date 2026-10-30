Trabzonspor gol beklentisinde 2,69 ile lider

Fırtına, Çaykur Rizespor karşısında aldığı galibiyette hücum istatistiklerinde de haftanın en iyisi oldu. Bordo-mavililer, karşılaşmada 2,69'luk gol beklentisi (xG) üreterek haftanın en fazla gol beklentisi yaratan takımı olarak öne çıktı.

BİR PUAN AZ TOPLADI

Trabzonspor, Süper Lig'de 2026-27 sezonunun ilk dokuz haftasında geçen sezonun aynı dönemine göre bir puan daha az topladı. Geçtiğimiz sezon 20 puanla ikinci sırada yer alan bordo-mavililer, bu sezon 19 puanla üçüncü basamakta bulunuyor.

15 KEZ SAHNE ALMIŞTI

Fırtına, 2025-26 sezonunun ilk dokuz haftasında altı galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyetle 20 puan topladı. Söz konusu dönemde rakip fileleri 15 kez havalandıran Karadeniz devi, kalesinde yedi gol gördü ve artı sekiz averaj elde etti.

PUAN FARKI DEĞİŞTİ

Geçen sezonun ilk dokuz haftasını 25 puanla lider tamamlayan Galatasaray'ın beş puan gerisinde bulunan Fırtına, bu sezon Cimbom'un üç puan gerisinde yer aldı. Bordo-mavililer, geçen sezonun aynı dönemine kıyasla 1 puan kaybetmiş oldu.

BU YIL YEDİ GOL FAZLA ATTI

Bu sezon ilk dokuz haftada altı galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet alan Fırtına, daha üretken bir görüntü ortaya koydu. Bordo-mavililer 22 gol atarken kalesinde sekiz gol gördü. Geçen sezonun aynı dönemine göre yedi gol daha fazla kaydeden Trabzonspor, gol averajını da +8'den +14'e yükseltti.

EN ÇOK KOŞAN FIRTINA

Trabzonspor, 2-0 geriye düştüğü maçta 4-3 kazandığı Rize karşılaşmasında fiziksel açıdan da dikkat çekici bir performans ortaya koydu. Bordo-mavililer, maç boyunca toplam 120 kilometre mesafe kat ederek haftanın en çok koşan takımı oldu.

PINA 12,07 KİLOMETRE

Rize maçında en çok koşan oyuncu, 12,07 kilometreyle Pina oldu. Kanatta hem savunma hem de hücum görevini üstlenen başarılı sağ bek, 12 kilometre barajını aşan tek oyuncu olarak öne çıktı. Muçi 11,56 kilometreyle üçüncü, Franculino Dju ise 11,46 kilometreyle dördüncü sırada yer aldı.