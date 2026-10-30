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Anasayfa Trabzonspor Reis ateşi yaktı! Maçın devre arasında...

Reis ateşi yaktı! Maçın devre arasında...

Thomas Reis'ın Çaykur Rizespor maçının devre arasında Trabzonspor'u coşturan sözleri galibiyeti getirdi. Thomas Reis’in devre arasında, “Her şey iyi giderken kolay. Şimdi kaldırın kafanızı ve gerçek yüzümüzü gösterelim. Savaşın” sözleri galibiyeti getirdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2026 06:50
Reis ateşi yaktı! Maçın devre arasında...

Trabzonspor'un Rizespor karşısında 2-0 geriden gelerek 4-3 kazandığı maçın perde arkasındaki konuşma ortaya çıktı. Thomas Reis'in devre arasında yaptığı ateşleyici konuşma, kulübün YouTube kanalında gün yüzüne çıktı. Alman teknik adamın, "Kaldırın kafanızı. Gerçek yüzümüzü gösterelim beyler" sözleri dikkat çekti. Mağlubiyetten çok, takımın sergilediği mücadele ve tavırdan rahatsız olduğunu vurgulayan Reis, ikinci yarı öncesinde önemli mesajlar verdi.

REZİL PASLAR ATARSAK...

Reis, devre arasında yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "Maçı kaybetmekle ilgili bir sorunum yok. Ama bu davranışımız ve tavrımızdan kaynaklı kaybetmekle alakalı sorunum var. Her ikili mücadeleyi kaybettik. Bu normal değil. Hiçbir şiddet olmazsa, rezil paslar atarsak gol yememize şaşırmamalı. Şimdi bu bizim için yeni bir durum. İlk kez gerideyiz ve 2 gol yedik. Ama ikinci yarı bizim için bir fırsat olabilir. Şu an onların kaybedecek çok şeyi var. Bizim kaybedecek bir şeyimiz yok.

BÖYLE YENİLGİYİ KABUL ETMEM

Daha iyi tavır, daha iyi davranış. Sahaya çıkıp 4-0 da kaybedebiliriz ama daha iyi tavır sergilemeliyiz. Her şey mümkün. Onlar da iki gol attılar ve biz oynadığımız maçlarda en az iki atabildiğimizi gösterdik. Şimdi de gösterebiliriz, takım olup olmadığımızı gösterebiliriz. Her şey yolunda giderken takım olmak kolay. Bugün ise birlik olma günü. Kaldırın kafanızı. Gerçek yüzümüzü sahada gösterelim beyler. Onlar da görecekler ki kaybetmek zorunda kalacaklar."

BİZİM İÇİN ÖZEL BİR DURUM

Reis, maç sonu konuşmasında, "Bu harika geri dönüş için hepinize teşekkür ediyorum. Bu bizim için özel bir durum oldu. Çünkü ilk golleri atan hep biz olmuştuk. Maçı değiştirebileceğimizi de gördük" ifadelerini kullandı.

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