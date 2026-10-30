Muhammed Salah'ın gözü Gaziantep'te

Muhammed Salah'ın iç saha performansı öne çıkıyor. 34 yaşındaki sağ kanat, Papara Park'ta oynanan Başakşehir, Gençlerbirliği, Galatasaray ve Beşiktaş maçlarının yanı sıra Konferans Ligi'ndeki Hearts karşılaşmasında da gol attı. Ligde sekiz gol kaydeden Mısırlı yıldız, iç sahada yedi gol ve iki asistlik katkı sağladı. Deplasmanda ise bir gol ve bir asist üreten Salah, Gaziantep FK karşısında da gol serisini sürdürmeyi hedefliyor.

GOL KRALLIĞI HEDEFİ

Kariyerinde Basel, Chelsea, Fiorentina, Roma ve Liverpool gibi kulüplerin formasını giyen Salah, Premier Lig'de kazandığı gol krallıklarıyla adından söz ettirdi. Mısırlı yıldız, Trabzonspor'da da benzer bir başarıya ulaşmayı hedefliyor.