Açık oyunun lideri Fırtına

Karadeniz devinin ligdeki 22 golünün 16'sı açık oyundan, dördü kontrataklardan, biri duran toptan, biri de penaltıdan geldi. Trabzonspor, gollerinin yaklaşık yüzde 73'ünü açık oyun organizasyonları sonucunda kaydetti. Kontratak golleri de eklendiğinde Trabzonspor, 22 golünün 20'sini oyun içinde kaydetti. Bu rakam, toplam gollerin yaklaşık yüzde 91'ine karşılık geliyor. Aynı oran Fenerbahçe'de yüzde 74, Galatasaray'da ise yüzde 63 seviyesinde kalıyor.

AVRUPA DEVLERİNİ SOLLADI

Bordo-mavililer, açık oyundan attıkları 16 golle Serie A ekipleri İnter ve Lazio ile aynı sayıya ulaştı. Trabzonspor ayrıca Manchester City ve Real Madrid'in 14, Atletico Madrid ve RB Leipzig'in ise 15 golde kaldığı bu istatistikte söz konusu takımları geride bıraktı.