UEFA, Muçi’ye övgü yağdırdı

Rize maçında üç asist yapan Muçi, Konferans Ligi’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan özel paylaşımla öne çıkarıldı.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2026 06:50
Rize maçında üç asist yapan Muçi, Konferans Ligi'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan özel paylaşımla öne çıkarıldı. Paylaşımda, "Muçi bu sezon şu ana kadar" ifadesine yer verildi, Arnavut yıldızın fotoğrafı kullanılırken; 11 maç, altı asist ve iki gol istatistikleri görsel üzerinde gösterildi. UEFA, paylaşımında Konferans Ligi etiketinin yanı sıra Trabzonspor'un resmi hesabına da yer verdi.