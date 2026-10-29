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Anasayfa Trabzonspor Trabzonspor'dan Doumbia hamlesi!

Trabzonspor'dan Doumbia hamlesi!

Trabzonspor'da ara transfer dönemi çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Orta saha rotasyonunu kuvvetlendirmek isteyen bordo-mavililer Hacken'in 19 yaşındaki genç oyuncusu Abdoulaye Doumbia'yı transfer listesine ekledi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2026 06:50
Trabzonspor'dan Doumbia hamlesi!
Trabzonspor, orta saha rotasyonunu güçlendirmek için rotasını İsveç'e kırdı. Bordo-mavili yönetim, İsveç Ligi ekiplerinden Hacken'de forma giyen 19 yaşındaki Fildişi Sahilli Abdoulaye Doumbia'yı listesinin üst sıralarına yazdı. Kulübün oyuncu için 5 milyon euroluk bir teklif hazırladığı ve kısa süre içinde İsveç ekibiyle resmi görüşmelere başlayacağı İsveç basını tarafından iddia edildi.
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