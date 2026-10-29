Reis tarih yazıyor

Thomas Reis, bordo-mavili takımın başında çıktığı ilk altı resmi maçta 19 gol attıran ilk teknik adam olarak kulüp tarihine adını yazdırdı. Alman çalıştırıcı, takımına maç başına 3,17 gol ortalaması yakalattı. İlk maçta Galatasaray'ı 4-0 yenen Reis, ardından Samsunspor'u 3-0 mağlup etti. Konferans Ligi'nde KuPS'u 4-2 yendikten sonra Beşiktaş'ı 2-0, Hearts'ı da 2-0 geçti. Serinin son halkasında ise Rize deplasmanından 4-3 galibiyetle dönüldü. Bu alandaki en iyi başlangıç daha önce Hüseyin Çimşir'e aitti. 2020'de Ünal Karaman'dan görevi devralan Çimşir, ilk altı maçında takımına 17 gol attırmıştı. Reis, 19 golle bu rakamın önüne geçti.

DEPLASMANDA DAHA GOLCÜ

Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde Trabzonspor'un deplasman performansı dikkat çekiyor. Bordomavililer; Samsun, KuPS ve Rize'de oynadığı 3 maçta 11 gol attı. Papara Park'taki 3 maçta ise 8 gol kaydetti.

EN ZORLU SINAV RİZE

Sezonun ilk haftalarında deplasmanda galibiyet alamayan Karadeniz devi, teknik direktör Thomas Reis ile dış sahada üçte üç yaptı. Serinin son halkası olan Ç. Rize maçı, Alman teknik adam döneminin en zorlu sınavı oldu.

BEŞ KEZ GEÇİT VERDİ

Fırtına, hücumdaki üretkenliğin yanında savunma da sağlam bir görüntü verdi. Trabzonspor, Reis ile oynadığı altı maçta beş gol yedi ve dört karşılaşmada kalesini gole kapattı. Bordo-mavililer, golleri yalnızca KuPS ve Rize karşısında gördü.

AVRUPA'DA ATIYOR, DEVİRİP GEÇİYOR

Karadeniz devinin performansı Konferans Ligi'nde de devam etti. KuPS'u 4-2, Hearts'ı 2-0 yenen Trabzonspor, böylece Reis ile Konferans Ligi'nde oynadığı iki karşılaşmada altı gol attı. Lig ve Konferans Ligi'ndeki toplam altı maçta 19 gole ulaşan bordo- mavililer, tüm kulvarlarda maç başına 3.7 gol ortalaması yakaladı.

22 GOLÜN 13'Ü REIS İLE GELDİ

Karadeniz devi, ligde dokuz haftada toplam 22 gol kaydetti. Sezonun ilk beş haftasında fileleri dokuz kez havalandıran bordo mavililer, Reis ile dört lig maçında 13 gol attı. Böylece takımın ligdeki 22 golünün yüzde 59.1'i Alman teknik adam ile geldi.

ORTALAMA 1.8'DEN 3.25'E YÜKSELDİ

Sezonun ilk 5 haftasında maç başına 1,8 gol ortalamasıyla oynayan Fırtına, Reis ile bu ortalamayı 3,25'e yükseltti. Trabzonspor'un ligdeki gol ortalaması, Alman teknik adamın göreve gelmesiyle birlikte yaklaşık yüzde 81 oranında artış gösterdi.

6'DA 6 YAPTI

Thomas Reis yönetiminde çıktığı altı resmi karşılaşmanın tamamını kazanan Trabzonspor, bu süreçte 19 gol atarken kalesinde beş gol gördü. Bordo-mavililer, bu periyotta maç başına 3,17 gol ve 0,83 yenilen gol ortalamasıyla mücadele etti.

16 YIL SONRA EN SKORER DÖNEM

Trendyol Süper Lig'in ilk dokuz haftasında 22 gol kaydeden bordo- mavililer, 23 gol atan Fenerbahçe'nin ardından en fazla gol atan ikinci takım konumunda bulunuyor. 2010-2011 sezonunda ilk dokuz haftada 23 kez rakip fileleri havalandıran bordo-mavililer, bu sezon attığı 22 gol ile son 16 sezon içinde en golcü dönemine ulaştı.

İLK YABANCI HOCA OLMUŞTU

Reis, serinin başında da tarihe geçmişti. İlk iki lig maçında takımına üçer gol attıran ilk yabancı teknik direktör olmuştu. Alman hoca aynı zamanda 2015'teki Şota'nın ardından ilk iki lig maçını kazanan ikinci yabancı teknik adam ünvanını almıştı.