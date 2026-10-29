Franculino Dju dinlendirilebilir

Arka adalesinde gerilme tespit edilen Franculino Dju için teknik heyet ve sağlık ekibi tedbirli davranıyor.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2026 06:50
Arka adalesinde gerilme tespit edilen Franculino Dju için teknik heyet ve sağlık ekibi tedbirli davranıyor. Takım izinliyken dahi tedavisi aksatılmayan 22 yaşındaki forvetin, pazar günü oynanacak Gaziantep mücadelesinde riske edilmemesi planlanıyor. Dju'nun yokluğunda gözler tedavisi süren bir diğer santrfor Onuachu'ya çevrildi. Nijeryalı yıldız sahada olmak istiyor.