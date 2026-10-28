Trabzonspor'da Franculino Dju kasırgası

Trabzonspor'un sezon başladıktan sonra Danimarka'nın Midtjylland kulübünden 17 milyon euro'ya aldığı ve 4+1 yıllık imza attırdığı Franculino Dju, takımına önemli gol katkısı sağladı. Bordo-mavili kulübün eylül ayı başında kadrosuna kattığı 22 yaşındaki golcü, ligin 4. haftasında Gençlerbirliği ile oynanan karşılaşmanın 44. dakikasında sakatlanan Onuachu'nun yerine ilk kez görev aldı. Fırtına'nın Gençlerbirliği'ni 5-0 yendiği karşılaşmada oynadığı ilk maçta ilk golüne imza atan genç forvet, daha sonra 7. haftada deplasmanda 3-0 galip geldikleri Samsunspor maçında da fileleri sarstı. Dju, Rizespor ağlarını da 2 kez havalandırarak ligdeki gol sayısını 4'e yükseltti.

GOL ATTIĞI MAÇLARDA 9 PUAN

Franculino Dju, Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı 2 karşılaşmada 3 gol attı. 1.86 boyundaki golcü, bordo-mavili takım formasıyla Trabzonspor'un deplasmanda Finlandiya'nın KuPS Kuopio takımını 4-2 yendiği karşılaşmada 2 gol, sahasında İskoçya'nın Hearts takımını 2-0 mağlup ettiği maçta da 1 gol attı. Gine-Bissaulu yıldız, Trabzonspor formasıyla bu sezon oynanan 6'sı Süper Lig, 2 UEFA Konferans Ligi maçı olmak üzere toplam 8 karşılaşmada 7 gole imza attı. Trabzonspor, Dju'nun Süper Lig'de gol attığı 3 maçta 9 puan hanesine yazdırırken UEFA Konferans Ligi'ndeki 2 maçta da 6 puan elde etti.

ONUACHU'NUN YERİNİ DOLDURDU

Dju, Trabzonspor'da geçen sezon 22 golle Başakşehirli Shomurodov ile birlikte gol krallığını paylaşan Paul Onuachu'nun sakatlandığı dönemde forma şansını da iyi kullandı. Dju, bu sezon 7 lig maçında 2 gol atan Onuachu'yu geride bıraktı.

SALAH'TAN SONRA EN GOLCÜ

Franculino Dju, Trabzonspor'da Muhammed Salah'tan sonra en skorer oyuncu oldu. Ligin ilk 9 haftasında 22 gol atan bordo-mavili takımda Salah 8 golle en golcü oyuncu olurken, Dju da 4 golle Mısırlı yıldızı takip etti.