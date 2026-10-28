Trabzon ile Rize kardeştir

Başkan Doğan ile Rize’nin rekabetin sahada kaldığı, dostluğun kazandığı iki kardeş şehir olduğunu vurguladı ve bunun zedelenmemesi gerektiğini belirtti.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2026 06:50
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Ç.Rize yönetimine teşekkür etti. Doğan, Trabzon ile Rize'nin rekabetin sahada kaldığı, dostluğun kazandığı iki kardeş şehir olduğunu belirtti. Karadeniz insanının misafirperverliğinin, samimiyetinin ve dayanışmasının bir kez daha ortaya konulduğunu ifade eden Doğan, futbolda galibiyet ve mağlubiyetin doğal olduğunu ancak iki şehir arasındaki kardeşlik ve dostluk bağlarının her zaman daim olacağını vurguladı. Doğan, bu güçlü bağları korumanın ve hiçbir şekilde zedelenmesine müsaade etmemenin ortak sorumluluk olduğuna işaret ederek, şu ifadeleri kullandı: "Bu vesileyle Çaykur Rizespor'un değerli başkanına ve tüm yöneticilerine bir kez daha teşekkür ediyor, Trabzon'da oynayacağımız karşılaşmada kendilerini aynı samimiyet, dostluk ve misafirperverlikle ağırlamaktan