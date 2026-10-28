Salah’tan 5 kilit pas, Aral’dan 5 çalım

Salah, Rize'de verdiği 5 kilit pasla bu alanda maçın en yüksek sayısına ulaştı.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2026 06:50
Salah, Rize'de verdiği 5 kilit pasla bu alanda maçın en yüksek sayısına ulaştı. Muçi 4 kilit pasla takım arkadaşını takip ederken Pina 2 kilit pas üretti. Aral Şimşir ise 9 çalım girişiminin 5'inde başarılı olarak maçın en fazla başarılı çalım atan oyuncusu oldu. Aral Şimşir, hücum bölgesinde yüzde 85 pas isabet oranıyla oynarken Salah aynı bölgede yüzde 75, Savic ise yüzde 73 pas isabet oranı yakaladı.