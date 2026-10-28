Orkestra şefi Ernest Muçi

Ernest Muçi, son haftalarda sergilediği performansla Trabzonspor'un hücum hattındaki liderliğini ilan etti. Son 4 lig maçının 3'ünde doğrudan skora katkı veren Arnavut 10 numara, takımının yakaladığı galibiyet serisinin en kilit mimarlarından biri oldu. Son 4 karşılaşmada rakip fileleri 1 kez havalandırıp 4 de asist üreten 25 yaşındaki yıldız, sezon genelindeki istatistiğini şimdiden 2 gol ve 6 asiste taşıdı. Geçtiğimiz sezondaki yüksek form grafiğini yeniden yakalayan Muçi, Çaykur Rizespor derbisindeki resitaliyle parmak ısırttı. 3 asist yapan başarılı futbolcu, atılan 4. golün de hazırlayıcısı olarak galibiyete damgasını vurdu.

RESİTAL SUNDU

Muçi, Rize karşısında yaptığı 3 asistle bu sezon Süper Lig'de bir maçta 3 asist yapan ilk oyuncu oldu. Türkiye kariyerinde ilk kez bir karşılaşmada 2 asist barajına ulaşan Arnavut 10 numara, mücadeleyi 3 asistle tamamladı. Bordo-mavili oyuncu, 4 kilit pas verirken 3 şutunun 2'sinde isabet sağladı. Ernest Muçi 15 ikili mücadelenin 9'unu kazanarak Türkiye kariyerinde bu alandaki en yüksek sayısına ulaştı.