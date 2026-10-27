Bu geceden kalan iki ders var: Merkezdeki kopukluk Thomas Reis için çalması gereken en güçlü alarm zili. Fakat öte yandan, elinizde anı değiştirebilen bu hücum aklı varsa en tıkandığınız deplasmanda bile kazanacak bir yol bulabiliyorsunuz. Taktik maçı başlatır, son noktayı kalite koyar.

Ciddi bir konsantrasyon eksikliği yaşadığı gibi nasıl olsa maçı kazanırız modu ile maça başlamaları bir takımın teknik ve taktiğinden daha önemlisi saha içi disiplini ve motivasyonudur. Bu eksiklik ilk yarıda fazlası ile sahaya yansıdı. Yenilen 2 gol rakip kaleye tek isabet atılamayan şut, takım halinde yapılmayan mücadele ve isteksiz yasak savar gibi laf olsun diye oynanan oyun sonucunda soyunma odasına giden oyuncu topluluğuna, devre arası her şeyden önemlisi yapılacak iş sağlam ama çok sağlam bir konuşma ile oyuncuları kendine getirmekti.