Spor yazarları Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçını değerlendirdi
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Çaykur Rizespor ile Trabzonspor, Çaykur Didi Stadı'nda karşı karşıya geldi. Gol düellosuna sahne olan mücadelede bordo-mavililer, rakibini 4-3 mağlup ederek sahadan üç puanla ayrıldı. Ligde 19 puana ulaşan Trabzonspor, haftayı 3. sırada sürdürüyor. Fotomaç Gazetesi yazarları, Karadeniz derbisinde yaşananları ve Trabzonspor'un performansını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (TS Spor haberleri)
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2026 09:31
Bu geceden kalan iki ders var: Merkezdeki kopukluk Thomas Reis için çalması gereken en güçlü alarm zili. Fakat öte yandan, elinizde anı değiştirebilen bu hücum aklı varsa en tıkandığınız deplasmanda bile kazanacak bir yol bulabiliyorsunuz. Taktik maçı başlatır, son noktayı kalite koyar.
REHA KAPSAL - MESAJ NET!
Trabzonspor son dönemde aldığı galibiyet ve oynadığı oyunla tabii ki maçın favorisi. Bir de Rizespor'un iç sahada gol dahi atamadığı ve galip gelemediğini de düşünürsek çok rahat geçeceğini sanırım herkes düşünüyordu ama bu güç zehirlenmesini bordo mavili oyuncular yaşamamalıydı.
Ciddi bir konsantrasyon eksikliği yaşadığı gibi nasıl olsa maçı kazanırız modu ile maça başlamaları bir takımın teknik ve taktiğinden daha önemlisi saha içi disiplini ve motivasyonudur. Bu eksiklik ilk yarıda fazlası ile sahaya yansıdı. Yenilen 2 gol rakip kaleye tek isabet atılamayan şut, takım halinde yapılmayan mücadele ve isteksiz yasak savar gibi laf olsun diye oynanan oyun sonucunda soyunma odasına giden oyuncu topluluğuna, devre arası her şeyden önemlisi yapılacak iş sağlam ama çok sağlam bir konuşma ile oyuncuları kendine getirmekti.
İkinci yarıya öyle bir başlangıç yaptı bordo mavili takım özelikle kendi sağ kulvarından aşırı yüklenmeyi bu bölgeden yaparak 8 dakikada 3 gol buldu. Toplu ve de topsuz oyunu kontrol etti. İşin tuhafı tam 4 golü bulup maçı bitirecek oyun temposunu ve kontrolü eline almışken yediği golle tekrar bir baskı hissetseler de bundan çok çabuk kurtulup tekrar pozisyonlar bulmaya başladılar nitekim bunların birinde Dju'nun attığı mükemmel golle ikinci devredeki coşkulu oyunla birlikte kalitelerini de ortaya koyarak galip gelmesini bildiler. Bu alınan üç puan kendi öz güvenleri açısından önemli olduğu gibi rakiplerini psikolojik açıdan baskı alma adına verilen mesaj netti: "Trabzonspor bitti demeden maç bitmez"
ZEKİ UZUNDURUKAN - 10 NUMARA FUTBOLCU MUÇİ
Trabzonspor, Çaykur Rizespor deplasmanında bir çılgınlığa daha imza attı. Bordo-mavililer, Çaykur Rizespor'un tahrip gücü yüksek maç başlangıcı karşısında ilk yarıda oyunda tutunamadı. Rizespor ilk yarıda Borrelli ile bulduğu art arda iki golle devreyi önde kapattı. Hem oyun, hem de skor Trabzonspor adına moral bozucuydu. Sahada savaşmayan, üst üste üç-beş pas yapamayan bir Trabzonspor vardı. Thomas Reis ile daha önce oynadığı üç lig ve iki Avrupa maçını da kazanmıştı bordo-mavililer.
Ama geriye düşmemişti hiç. Acaba skor olarak geriye düştüğünde Thomas Reis'in takımı nasıl bir reaksiyon gösterecekti? İşte bu çok merak ediliyordu. Rize deplasmanında böyle bir kader ile baş başa kaldı Trabzonspor. Ama geriye düştüğü maçın ikinci yarısında skora öyle bir başkaldırıda bulundu ki bordo-mavili oyuncular. Sekiz dakika gibi kısa bir sürede üç gol bularak, müthiş bir geri dönüşe imza attı Trabzonspor… Galibiyet fitilini ikinci yarıda olağanüstü bir futbol oynayan Muçi ateşledi. Önce Melih Kabasakal'a 'al da at' diyen Muçi, ardından Aral Şimşir'in golünün altına imza attı.
Çaykur Rizespor, ikinci yarıda toparlanana kadar Trabzonspor üçüncü golü de buldu. Maçın yıldızlarından Muçi'nin sert vuruşunda top, kaleci Fofana'dan döndü. Kaleciden seken topu Franculino Dju ağlara gönderdi.
Trabzonspor bu golden sonra oyunu tek kaleye çevirmiş ve peş peşe pozisyonlara giriyordu. Ancak maç boyunca savunma yapmakta zorlanan bordo-mavililer, Laçi'nin uzaktan attığı füze gibi gole engel olamadılar. Skor 3-3'e geldikten sonra oyuna ortak olmaya çalışan bir Rizespor vardı sahada. Ama Trabzonspor tekrar toparlanıp galibiyet golü için Rizespor kalesine yüklendi. Yine başrolde Muçi'nin olduğu bir pozisyonda Trabzonspor'un jeneriklik golü geldi.
Muçi'nin enfes pasında topla buluşan Franculino Dju, muhteşem bir gol atarak Trabzonspor'a galibiyeti getirdi. Muçi, Rize deplasmanında kariyer maçını oynadı. Franculino'daki yükseliş sürüyor. Trabzonspor, muazzam bir santrfor transfer etmiş. Muhammed Salah ise Muçi'nin asistlerindeki atakları başlatan isim oldu.
Mustafa Eskihellaç ise ilk yarıda yenilen iki golde de ayakta kalamadı, hamlesini yapamadı. Sonuç olarak Trabzonspor, deplasmanda geriye düştüğü maçı kazanarak, şampiyonluk yolunda altın değerinde bir üç puan aldı. Thomas Reis ise Trabzonspor'un başında çıktığı 6. maçı da kazanarak büyük bir başarıya imza attı.
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