Reis tarih yazdı

Trabzonspor teknik direktör Thomas Reis ile buldozer gibi önüne geleni yıkıp geçiyor. Galatasaray, Samsunspor ve Beşiktaş'ı yenerek Trabzonspor tarihinde ilk üç Süper Lig maçını kazanan ilk yabancı teknik direktör olan ve tarihe geçen Alman hoca, serisini sürdürüyor. Reis, UEFA Konferans Ligi'ndeki 4-2'lik KuPS zaferini sonrası hafta içinde de İskoç ekibi Hearts'ı yıktı ve beşte beş yapmıştı. Karadeniz devi, dün de Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor'u yenerek serisini sürdürdü.

TARİHİ BİR BAŞARI DAHA

Bordo mavililer böylelikle Thomas Reis yönetiminde çıktığı altı karşılaşmayı da kazanmayı başardı. Reis bu sonuçla Trabzonspor tarihinde göreve başladıktan sonra üst üste çıktığı altı maçı kazanan tek teknik adam olarak tarihe geçti. Bu periyotta 18 gol kaydetti; sadece beş gol yedi. Fırtına, teknik direktör Thomas Reis öncesinde yedi maçta iki galibiyet, bir beraberlik ve dört yenilgi almıştı. Trabzonspor rekorların adamı Thomas Reis zincire yeni bir halka ekledi. Alman hoca, kara bulutları dağıttı.

GURUR DUYUYORUM

Bordo-mavililerin teknik direktörü Reis, Rize galibiyeti sonrası şunları söyledi: İlk yarıda takımı tanıyamadım. Her şeyimiz eksikti; performansımız, tutumumuz, davranışımız kötüydü. İkili mücadelelerin hepsini kaybettik. Pas kalitemiz çok kötüydü. Kalemize gelen pozisyonlarda golleri

yedik. Rizespor devreye 2-0 önde girmeyi hak etti. Soyunma odasında oyunculara bunun bizim için büyük bir fırsat olduğunu söyledim. Böyle bir deplasmandan sadece ikinci yarıda attığımız dört golle galip ayrılmak, bu maçı ne kadar hak ettiğimizi gösteriyor. İkinci yarı için gurur duydum.

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Trabzonspor, Süper Lig'de Ekim 2010'dan (vs Kasımpaşa) bu yana 2. yarısında dört gol birden attığı ilk deplasman maçını Rizespor'a karşı oynadı.

31. GALİBİYETE İMZA ATTI

İki takım bugüne kadar 49 defa karşı karşıya geldi. Trabzon'un Çaykur Rizespor'a karşı galibiyetlerde 31-9 üstünlüğü bulunuyor. Taraflar 9 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer 99 defa ağları havalandırdı. Çaykur Rize 47 golle cevap verdi.

Trabzonspor, Reis yönetiminde fileleri havalandırmakta zorlanmadı. Bordo-mavililer, söz konusu 4 lig maçında 13 gol atarken kalesinde 3 gol gördü.

SAVIC VE NWAIWU 'SARI'DA GEÇTİ

Karadeniz devinde stoper hattının 3'er sarı kartı bulunuyordu. Nwaiwu ve Savic 3'er sarı kartla oynuyor. İki oyuncu, Rize deplasmanında kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecekti. Bu durumda Papara Park'ta oynanacak Gaziantep FK mücadelesinde görev yapamayacaklardı. ikisi de kartsız geçti.

AVCI İLE 4 MAÇTA GOL YEMEMİŞTİ

Fırtına, Süper Lig'de son 3 maçını gol yemeden kazanmıştı. Galatasaray'ı 4-0, Samsunspor'u 3-0 ve Beşiktaş'ı 2-0'lık skorlarla mağlup etmeyi başarmıştı. En son Şubat 2021'de Abdullah Avcı yönetiminde üst üste 4 karşılaşmayı kalesinde gol görmeden kazanmıştı. Reis ile bunu yapamadı.

THOMAS REIS'TEN YEDİ DEĞİŞİKLİK

Teknik direktör Thomas Reis, Çaykur Rizespor sınavına, Hearts maçının kadrosuna göre 7 değişiklik yaptı. Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Fabinho, Muçi ve Aral ilk 11'e geri dönerken, Samet, Cenk, Cabral, Saviolo ve Ozan kulübeye çekildi. Bouchouari ve Mendy ise statü gereği forma giyemedi.

4 SABİT OYUNCU MUSTAFA DÖNDÜ

Reis, ilk 11'de sürekli değişiklikler yapsa da 4 isimden vazgeçemiyor. Trabzonspor'da Onana, Melih, Salah ve Dju son Hearts maçının 11'inde de oynayan oyuncular olarak yine 11'de sahaya çıktı. Bu arada son iki karşılaşmada forma giyemeyen Mustafa Eskihellaç, Çaykur Rize maçıyla geri döndü.

SAVIOLO SON ANDA DÖNDÜ

Hearts maçında sakatlanan ve ayak bileğinde burkulma tespit edilen Saviolo, bazı antrenmanlara çıkmamıştı. Ancak teknik ekip ile sağlık kurulu arasında yapılan değerlendirme sonrasında Saviolo, Rize maçının 21 kişilik kadrosuna alındı.

2001'DEN SONRA İLK

Çaykur Rizespor'u 4-3 mağlup eden Trabzonspor, Süper Lig tarihinde Nisan 2001'in (Antalyaspor 2-3 Trabzonspor) ardından iki farklı geri düşmesine rağmen galip geldiği ikinci deplasman maçını oynadı. Dün pes etmedi.

ŞOTA'DAN SONRA REIS

Thomas Reis, Trabzonspor kulüp tarihinde Shota Arveladze'nin (2015/16) ardından Süper Lig'de çıktığı ilk iki deplasman maçından galip ayrılan ikinci teknik direktör oldu (geçici görev yapanlar hariç). Alman hoca müthiş bir hava getirdi.

4 MAÇTA 12 PUAN

Bordo mavililer, ligde Thomas Reis ile 4 maçtan 12 puanla ayrıldı. Ligin ilk 5 haftasında 7 puan toplayan Karadeniz devi, Alman hoca ile 4 lig maçında 12 puan elde etti.